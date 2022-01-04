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Киану Ривз познакомится с «Дьяволом в белом городе»

4 января
2022 год
январь 2022
 
 
 
 
 
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4 января 2022
Киану Ривз может получить первую большую роль на ТВ. Согласно Deadline, актёру предстоит воплотить ключевой образ в экранизации романа Эрика Ларсона «Дьявол в белом городе», который разрабатывается для стримингового сервиса Hulu.

Киану Ривз познакомится с «Дьяволом в белом городе»
фото: deadline.com

За постановку первых двух эпизодов сериала отвечает Тодд Филд. Продюсерами выступят Леонардо ДиКаприо и Мартин Скорсезе. Актер приобрел права на адаптацию книги в 2010 году, а режиссер числился постановщиком адаптации, которая изначально задумывалась как полнометражный фильм для Paramount.

В романе Ларсона речь идет о серийном убийце Генри Говарде Холмсе и архитекторе Дэниэле Бёрнэме, чье знакомство друг с другом на Всемирной выставке 1893 года в Чикаго тесно связало их судьбы. Именно благодаря Бёрнэму был построен отель, где Холмс мучил и убивал молодых женщин.
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