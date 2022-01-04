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Хавьер Бардем клеит девушку в баре в отрывке из комедии «Самый лучший босс»

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Новости кино >>
4 января 2022
Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный фрагмент испанской комедии «Самый лучший босс» режиссёра Фернандо Леона Де АраноаЭскобар»). В нём исполнитель главной роли Хавьер Бардем ведёт занятную беседу с молодой девушкой.


По сюжету Бланко, владелец семейного предприятия, ждет визита комиссии, которая должна решить, получит ли он награду за успехи в бизнесе. Для этого, разумеется, всё должно быть идеально, однако, как назло, проблемы возникают одна за другой.

Хавьер Бардем клеит девушку в баре в отрывке из комедии «Самый лучший босс»

Помимо Бардема, роли в картине сыграли Маноло Соло, Альмудена Амор, Оскар де ла Фуэнте, Соня Альмарча, Фернандо Албису, Тарик Рмили, Рафа Кастехон, Селсо Бугалло, Францеск Орелла, Оскар Сафра и другие.

В российский прокат «Самый лучший босс» выйдет уже 6 января.
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Хавьер Бардем клеит девушку в баре в отрывке из комедии «Самый лучший босс» фотографии
Хавьер Бардем клеит девушку в баре в отрывке из комедии «Самый лучший босс» фотографии
Хавьер Бардем клеит девушку в баре в отрывке из комедии «Самый лучший босс» фотографии
Хавьер Бардем клеит девушку в баре в отрывке из комедии «Самый лучший босс» фотографии
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