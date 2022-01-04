Хавьер Бардем клеит девушку в баре в отрывке из комедии «Самый лучший босс»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный фрагмент испанской комедии «Самый лучший босс
» режиссёра Фернандо Леона Де Араноа
(«Эскобар
»). В нём исполнитель главной роли Хавьер Бардем
ведёт занятную беседу с молодой девушкой.
По сюжету Бланко, владелец семейного предприятия, ждет визита комиссии, которая должна решить, получит ли он награду за успехи в бизнесе. Для этого, разумеется, всё должно быть идеально, однако, как назло, проблемы возникают одна за другой.
Помимо Бардема, роли в картине сыграли Маноло Соло
, Альмудена Амор
, Оскар де ла Фуэнте
, Соня Альмарча
, Фернандо Албису
, Тарик Рмили
, Рафа Кастехон
, Селсо Бугалло
, Францеск Орелла
, Оскар Сафра
и другие.
В российский прокат «Самый лучший босс
» выйдет уже 6 января.
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