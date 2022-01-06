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«Золотой глобус» лишился «красной дорожки»

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Новости кино >>
6 января 2022
Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA), присуждающая премию «Золотой глобус», внесла ряд изменений в предстоящую церемонию вручения наград, которая состоится 9 января. Об этом сообщает Deadline.

Мероприятие пройдет без «красной дорожки» и представителей СМИ. Если же кто из звезд решит посетить церемонию, то им предстоит весь вечер сидеть в масках и соблюдать социальную дистанцию.

«Золотой глобус» лишился «красной дорожки»
фото: variety.com

Кроме того, вице-президент Голливудского бюро NAACP Кайл Боузер проведет дискуссию, посвященную пятилетней инициативе «Коалиция переосмысления», на которой пойдет речь о разнообразии и справедливости в киноиндустрии.

Скандал вокруг ассоциации разгорелся в феврале 2021 года, когда Los Angeles Times обратили внимание, что ни один из 86 членов организации не был темнокожим. Из-за этого сотрудничество с организаторами «Золотого глобуса» разорвал стриминговый сервис Netflix, а телекомпания NBC, транслировавшая ранее церемонию, отказалась ее показывать в 2022-м. Против HFPA выступили и голливудские звезды, включая Скарлетт Йоханссон и Тома Круза, который вернул три статуэтки.
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