«Золотой глобус» лишился «красной дорожки»

Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA), присуждающая премию «Золотой глобус», внесла ряд изменений в предстоящую церемонию вручения наград, которая состоится 9 января. Об этом сообщает Deadline
.
Мероприятие пройдет без «красной дорожки» и представителей СМИ. Если же кто из звезд решит посетить церемонию, то им предстоит весь вечер сидеть в масках и соблюдать социальную дистанцию.
Кроме того, вице-президент Голливудского бюро NAACP Кайл Боузер проведет дискуссию, посвященную пятилетней инициативе «Коалиция переосмысления», на которой пойдет речь о разнообразии и справедливости в киноиндустрии.
Скандал вокруг ассоциации разгорелся в феврале 2021 года, когда Los Angeles Times
обратили внимание, что ни один из 86 членов организации не был темнокожим. Из-за этого сотрудничество с организаторами «Золотого глобуса» разорвал
стриминговый сервис Netflix, а телекомпания NBC, транслировавшая ранее церемонию, отказалась
ее показывать в 2022-м. Против HFPA выступили и голливудские звезды, включая Скарлетт Йоханссон
и Тома Круза
, который вернул три статуэтки.
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