Крис Эванс превратится в Джина Келли

Крис Эванс
в случае успешных переговоров перевоплотится в звезду мюзиклов 50-х Джина Келли
, уверяет Variety
.
Основой для безымянной картины послужит оригинальная идея исполнителя роли Капитана Америки о 12-летнем мальчике, работающем на студии MGM в середине ХХ века, который знакомится с воображаемым другом в лице Келли во время работы над новым фильмом.
Продюсерская команда ленты состоит из Эванса, Джона Логана
, Райана Джонсона
и Рэма Бергмана. Проект пока не закреплен за какой-либо студией.
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