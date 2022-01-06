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Крис Эванс превратится в Джина Келли

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Новости кино >>
6 января 2022
Крис Эванс в случае успешных переговоров перевоплотится в звезду мюзиклов 50-х Джина Келли, уверяет Variety.

Крис Эванс превратится в Джина Келли
фото: today.com

Основой для безымянной картины послужит оригинальная идея исполнителя роли Капитана Америки о 12-летнем мальчике, работающем на студии MGM в середине ХХ века, который знакомится с воображаемым другом в лице Келли во время работы над новым фильмом.

Продюсерская команда ленты состоит из Эванса, Джона Логана, Райана Джонсона и Рэма Бергмана. Проект пока не закреплен за какой-либо студией.
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