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«Сандэнс» отказался от гибридного формата

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Новости кино >>
6 января 2022
Организаторы фестиваля независимого кино Sundance отказались от гибридного формата. Из-за ситуации, сложившейся в США с омикроном, смотр пройдет только онлайн, уточняется на сайте «Сандэнса».

«Сандэнс» отказался от гибридного формата
фото: parkcity.org

«Хоть это и большая потеря — отказаться от очных мероприятий в Юте, мы не считаем, что может быть безопасным или оправданным собирать тысячи актеров, зрителей, работников, волонтеров и партнеров со всего мира на 11-дневный фестиваль», — говорится в обращении организаторов.

«Сандэнс» стартует 20 января, а завершится 30 января.
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