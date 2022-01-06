«Сандэнс» отказался от гибридного формата

Организаторы фестиваля независимого кино Sundance отказались от гибридного формата. Из-за ситуации, сложившейся в США с омикроном, смотр пройдет только онлайн, уточняется на сайте
«Сандэнса».
«Хоть это и большая потеря — отказаться от очных мероприятий в Юте, мы не считаем, что может быть безопасным или оправданным собирать тысячи актеров, зрителей, работников, волонтеров и партнеров со всего мира на 11-дневный фестиваль», —
говорится в обращении организаторов.
«Сандэнс» стартует 20 января, а завершится 30 января.
обсуждение >>