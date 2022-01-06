Тобиас Мензис устроит охоту на Джона Уилкса Бута

Тобиас Мензис
не спешит расcтаваться с историческими шоу, уверяет THR
.
Звезда «Короны
» и «Чужестранки
» получил ключевую роль в сериале с ограниченным количеством эпизодов «Охота» (Manhunt), закрученном вокруг убийства президента Авраама Линкольна. Фантастический триллер создает для Apple TV+ Моника Белецки, работавшая над «Оставленными
».
Основой для сериала послужит бестселлер Джеймса Суонсона «Охота на человека: 12-дневная погоня за убийцей Линкольна», рассказывающий о военном министре и соратнике Линкольна Эдвине Стэнтоне в исполнении Мензиса, который на грани помешательства охотился на Джона Уилкса Бута и стремился воплотить в жизнь наследие Линкольна.
Белецки заявлена шоураннером и исполнительным продюсером, а Карл Франклин выступит режиссером и исполнительным продюсером. За производство шоу отвечают Apple Studios и Lionsgate.
обсуждение >>