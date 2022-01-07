Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
20 лучших фильмов 2021 года
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Не стало выдающегося режиссера Питера Богдановича

7 января
2022 год
январь 2022
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
7 января 2022
В четверг, 6 января, не стало ученика Роджера Кормана, одного из ярких представителей «Нового Голливуда», выдающегося американского режиссера, сценариста, продюсера, актера, кинокритика, кинооператора и монтажера Питера Богдановича. Классик скончался от естественных причин в возрасте 82 лет у себя дома в Лос-Анджелесе, уточняет Deadline.

Не стало выдающегося режиссера Питера Богдановича
фото: nypost.com

«Он никогда не переставал работать, кино было его жизнью, и он любил свою семью. Он многому меня научил», — цитирует издание слова дочери мастера, режиссера, сценаристки и актрисы Антонии Богданович.

Смерть коллеги прокомментировали многие голливудские кинематографисты.

Не стало выдающегося режиссера Питера Богдановича
фото: кадр из фильма «Последний киносеанс»

«О боже, это шок. Я опустошен. Он был прекрасным и великим художником. Я никогда не забуду посещение премьеры "Последнего киносеанса". Помню, после показа публика вскочила вокруг меня, разразившись аплодисментами, которые длились 15 минут, — вспоминает Фрэнсис Форд Коппола. — Пусть он вечно спит в блаженстве, вечно наслаждаясь трепетом наших аплодисментов».

Джефф Бриджес, игравший в «Последнем киносеансе», признался в любви режиссеру и напомнил, что Богданович «оставил нам в подарок свои невероятные фильмы и свое мнение о режиссерах, которыми он так восхищался». А Гильермо Дель Торо назвал фильмы скончавшегося друга «шедеврами» и заявил: «Он единолично взял интервью и запечатлел жизнь и работу большего числа классических режиссеров, чем кто-либо другой в его поколении». О работе с Богдановичем также тепло отозвались Барбра Стрейзанд и Татум О'Нил.

Читать Питер Богданович: Бывший голливудский вундеркинд

Питер Богданович родился 30 июля 1939 года в Кингстоне, штат Нью-Йорк. Его отец, серб Борислав Богданович, был художником-постимпрессионистом. В 15 лет будущий мастер стал заниматься в театральной студии Стеллы Адлер, участвовал в студенческих спектаклях, снимался в «массовках» различных фильмов, писал критические статьи и обзоры о творчестве крупных режиссеров кино. В 1959-м поставил свой первый театральный спектакль на офф-Бродвее. Примерно в это же время, познакомившись с Корманом, ассистировал мэтру на ленте «Дикие ангелы».

До своего режиссерского кинодебюта в первую очередь был кинокритиком. Его статьи в «Фильм калчер» и «Эсквайер» принесли ему известность в кинематографическом мире. В кино дебютировал как режиссер в конце 1960-х, поставив ленты «Путешествие на планету доисторических женщин» и «Мишени». Подлинным кинотриумфом стала для Богдановича проникнутая ностальгией ретро-драма «Последний киносеанс», вышедшая в 1971-м. Далее последовали «В чем дело, Док?», «Бумажная луна», «Дейзи Миллер», «Долгая последняя любовь», «Торговцы грезами» и «Святой Джек». В 1980-м случилась катастрофа — во время съемок фильма «Они все смеялись» выстрелом в упор была застрелена двадцатилетняя фотомодель и начинающая актриса Дороти Стрэттен. Богданович долго не мог прийти в себя, лишь через четыре года на экраны мира вышла его мелодрама «Маска».

Читать Успокоить ртуть: 20 отличных американских фильмов из 70-х

В 90-х в основном работал на телевидении, потом вновь вернулся в кинематограф. В 2001-м на экран вышла картина «Смерть в Голливуде», а спустя три года — мини-сериал «Загадка Натали Вуд». Последними режиссерскими работами для него стали игровая «Мисс Переполох» и документальный «Великий Бастер». Всего за свою жизнь он успел снять 34 работы и написать 14 сценариев. Неоднократно появлялся и по другую сторону камеры как в своих картинах, так и у коллег в кино и на телевидении. В качестве актера его можно увидеть в таких фильмах и сериалах, как «Детективное агентство "Лунный свет"», «Пятьдесят четыре», «Пока мы молоды» и «Оно 2». Зрителям запомнился как психотерапевт доктор Мэлфи в «Клане Сопрано». На его счету 57 ролей.

Автор нескольких книг о кино и его великих творцах Альфреде Хичкоке, Фрице Ланге, Орсоне Уэллсе и многих других. Вклад в кинематограф самого Питера Богдановича отмечен 17 престижными наградами, среди которых две статуэтки Мостры, BAFTA, «Грэмми» и призы фестивалей в Локарно и Сан-Себастьяне.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Роджер Корман, повелитель драйв-иннов
«Другая сторона ветра»: Покойнику никто не пишет. Новый фильм Орсона Уэллса на Netflix
«Мисс переполох»
«Знакомьтесь – Орсон Уэллс»
персоны
Питер БогдановичДжефф БриджесГильермо Дель ТороФрэнсис Форд КопполаРоджер КорманФриц ЛангТатум О'НилБарбра СтрейзандДороти СтрэттенОрсон УэллсАльфред Хичкок
фильмы
Бумажная лунаВ чем дело, Док?Дейзи МиллерДетективное агентство "Лунный свет"Дикие ангелыДолгая последняя любовьЗагадка Натали ВудКлан СопраноМаскаМисс ПереполохМишениОни все смеялисьОно 2Пока мы молодыПоследний киносеансПутешествие на планету доисторических женщинПятьдесят четыреСвятой ДжекСмерть в ГолливудеТорговцы грезами

фотографии >>
«Бумажная луна»
Не стало выдающегося режиссера Питера Богдановича фотографии
Не стало выдающегося режиссера Питера Богдановича фотографии
с Бёртом Рейнолдсом
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Новый Год 2020

Скорбим

Мария Кленская
6 января ушла из жизни актриса Мария Кленская.
Михаил Бычков
1 января ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Михаил Бычков.

День рождения >>

Ася Борисова
Наталья Гвоздикова
Владимир Гуськов (II)
Александр Дробитько
Мария Курденевич
Светлана Савёлова
Нина Сазонова
Сати Спивакова
Виктор Степаненко (II)
Эсси Дэвис
Дэвид Карузо
Николас Кейдж
Лорен Коэн
Джереми Реннер
Макс Римельт
Линдси Фонсека
все родившиеся 7 января >>

Афиша кино >>

Звёздный разум
научная фантастика, приключения, триллер
Россия, 2021
Джигалоу
комедия
Россия, 2021
Свингеры
романтическая комедия
Россия, 2021
Чёрный ящик
драма, триллер
Франция, 2021
Самый лучший босс
комедия
Испания, 2021
(Не)идеальные парочки
комедия
Италия, 2021
Мой волк
детский фильм, драма, комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Франция, 2021
Однажды в кино
драма, мелодрама
Индия, Франция, 2021
Проклятие монахинь
детектив, драма, мистика, фильм ужасов
США, 2020
Звериные бои
детский фильм, семейное кино
Австралия, США, 2020
Наш двор. 25 лет спустя
комедия
Армения, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram