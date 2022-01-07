Не стало выдающегося режиссера Питера Богдановича

В четверг, 6 января, не стало ученика Роджера Кормана, одного из ярких представителей «Нового Голливуда», выдающегося американского режиссера, сценариста, продюсера, актера, кинокритика, кинооператора и монтажера Питера Богдановича. Классик скончался от естественных причин в возрасте 82 лет у себя дома в Лос-Анджелесе, уточняет Deadline.
«О боже, это шок. Я опустошен. Он был прекрасным и великим художником. Я никогда не забуду посещение премьеры "Последнего киносеанса". Помню, после показа публика вскочила вокруг меня, разразившись аплодисментами, которые длились 15 минут, — вспоминает Фрэнсис Форд Коппола. — Пусть он вечно спит в блаженстве, вечно наслаждаясь трепетом наших аплодисментов».
Джефф Бриджес, игравший в «Последнем киносеансе», признался в любви режиссеру и напомнил, что Богданович «оставил нам в подарок свои невероятные фильмы и свое мнение о режиссерах, которыми он так восхищался». А Гильермо Дель Торо назвал фильмы скончавшегося друга «шедеврами» и заявил: «Он единолично взял интервью и запечатлел жизнь и работу большего числа классических режиссеров, чем кто-либо другой в его поколении». О работе с Богдановичем также тепло отозвались Барбра Стрейзанд и Татум О'Нил.
Питер Богданович родился 30 июля 1939 года в Кингстоне, штат Нью-Йорк. Его отец, серб Борислав Богданович, был художником-постимпрессионистом. В 15 лет будущий мастер стал заниматься в театральной студии Стеллы Адлер, участвовал в студенческих спектаклях, снимался в «массовках» различных фильмов, писал критические статьи и обзоры о творчестве крупных режиссеров кино. В 1959-м поставил свой первый театральный спектакль на офф-Бродвее. Примерно в это же время, познакомившись с Корманом, ассистировал мэтру на ленте «Дикие ангелы».
В 90-х в основном работал на телевидении, потом вновь вернулся в кинематограф. В 2001-м на экран вышла картина «Смерть в Голливуде», а спустя три года — мини-сериал «Загадка Натали Вуд». Последними режиссерскими работами для него стали игровая «Мисс Переполох» и документальный «Великий Бастер». Всего за свою жизнь он успел снять 34 работы и написать 14 сценариев. Неоднократно появлялся и по другую сторону камеры как в своих картинах, так и у коллег в кино и на телевидении. В качестве актера его можно увидеть в таких фильмах и сериалах, как «Детективное агентство "Лунный свет"», «Пятьдесят четыре», «Пока мы молоды» и «Оно 2». Зрителям запомнился как психотерапевт доктор Мэлфи в «Клане Сопрано». На его счету 57 ролей.
Автор нескольких книг о кино и его великих творцах Альфреде Хичкоке, Фрице Ланге, Орсоне Уэллсе и многих других. Вклад в кинематограф самого Питера Богдановича отмечен 17 престижными наградами, среди которых две статуэтки Мостры, BAFTA, «Грэмми» и призы фестивалей в Локарно и Сан-Себастьяне.
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