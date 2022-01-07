Руни Мара станет Одри Хепбёрн в фильме Луки Гуаданьино

Руни Мара
воплотит образ Одри Хепбёрн
. Согласно Variety
, байопиком великой актрисы для Apple займется Лука Гуаданьино
.
Помимо исполнения титульной роли, Мара возьмет на себя продюсерские функции. За сценарий отвечает автор сериала «Винил
» Майкл Митник. Других подробностей о грядущей картине пока нет.
Это не единственный байопик Хепбёрн, который ожидает зрителей в ближайшем будущем. В апреле 2021 года стало известно
, что итальянская компания Wildside и Fremantle, ответственная за создание «Молодого Папы
», приступили к разработке сериала про выдающуюся актрису. Автором идеи выступил сын звезды Лука Дотти, который совместно с журналистом Луиджи Спинолой написал бестселлер «Одри дома», а над сценарием трудится автор «Хорошей жены
» Жаклин Хойт.
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