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Руни Мара станет Одри Хепбёрн в фильме Луки Гуаданьино

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Новости кино >>
7 января 2022
Руни Мара воплотит образ Одри Хепбёрн. Согласно Variety, байопиком великой актрисы для Apple займется Лука Гуаданьино.

Руни Мара станет Одри Хепбёрн в фильме Луки Гуаданьино
фото: headtopics.com

Помимо исполнения титульной роли, Мара возьмет на себя продюсерские функции. За сценарий отвечает автор сериала «Винил» Майкл Митник. Других подробностей о грядущей картине пока нет.

Это не единственный байопик Хепбёрн, который ожидает зрителей в ближайшем будущем. В апреле 2021 года стало известно, что итальянская компания Wildside и Fremantle, ответственная за создание «Молодого Папы», приступили к разработке сериала про выдающуюся актрису. Автором идеи выступил сын звезды Лука Дотти, который совместно с журналистом Луиджи Спинолой написал бестселлер «Одри дома», а над сценарием трудится автор «Хорошей жены» Жаклин Хойт.
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