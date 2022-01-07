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«Золотой глобус» обойдется без прямого эфира

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7 января 2022
Церемония вручения премии «Золотой глобус», которая состоится 9 января, не будет транслироваться в прямом эфире, сообщает Deadline.

«В этом году мероприятие будет носить частный характер и не будет транслироваться в прямом эфире», — цитирует издание представителя Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде (HFPA). Впрочем, имена победителей будут озвучивать в режиме реального времени на сайте премии и в социальных сетях, а подробный список лауреатов представят публике по завершении полуторачасового мероприятия.

«Золотой глобус» обойдется без прямого эфира
фото: billboard.com

79-я церемония пройдет без «красной дорожки», представителей СМИ, номинантов и почетных гостей. Немногочисленные члены HFPA и избранные получатели грантов ассоциации, которые смогут посетить вечер, должны будут пройти вакцинацию и ревакцинацию, а также предъявить недавний отрицательный результат ПЦР-теста на Covid.

В феврале 2021 года вокруг ассоциации разгорелся скандал, когда Los Angeles Times обратили внимание, что ни один из 86 членов организации не был темнокожим. Из-за этого сотрудничество с организаторами «Золотого глобуса» разорвал стриминговый сервис Netflix, а телекомпания NBC, транслировавшая ранее церемонию, отказалась ее показывать в 2022-м. Против HFPA выступили и голливудские звезды, включая Скарлетт Йоханссон и Тома Круза, который вернул три статуэтки.
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