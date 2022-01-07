Съемки сериала по Fallout начнутся в 2022 году

В наступившем 2022 году Джонатан Нолан и Лиза Джой планируют приступить к съемкам многосерийной адаптации знаменитой серии видеоигр Fallout, уверяет Deadline.
За постановку сериала для Prime Video отвечает Нолан. Шоураннерами назначены Женева Робертсон-Дуорет и Грэм Вагнер. Производством шоу займутся компании Kilter Films, Amazon Studios, Bethesda Game Studios и Bethesda Softworks. От лица разработчиков в качестве продюсеров выступят Тодд Говард и Джеймс Алтман.
фото: Fallout 3
Впервые об экранизации Fallout заговорили весной 2020-го, когда публике представили тизер грядущего сериала.
События постапокалиптической серии, стартовавшей в 1997 году, разворачиваются в далеком будущем в Пустошах, образовавшихся на месте США после ядерных взрывов. Игрокам предоставлялся шанс играть за героев, которые прежде никогда не видели небо, поскольку родились в Убежищах — подземных бункерах, построенных на случай апокалипсиса. На данный момент вселенная насчитывает четыре основных игры и несколько спин-оффов, включая культовый Fallout: New Vegas от Obsidian Entertainment, мобильную Fallout Shelter и многопользовательский Fallout 76.
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