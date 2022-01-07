Фильмы «Призрачно-белый» Марии Игнатенко, «Рядом» Тамары Дондурей и «Штурм» Адильхана Ержанова отправятся в Роттердам

Вторая работа Марии Игнатенко «Призрачно-белый» с Георгием Бергалом и Клавдией Коршуновой повествует о человеке и его уязвимости перед лицом истории. По сюжету фильма деревенский дурачок Марис, следуя за братом, уходит из своей деревни, устраивается во вспомогательные войска Вермахта и знакомится с молодой еврейкой Лией, которой предстоит казнь. Полнометражная лента Тамары Дондурей «Рядом» с Екатериной Ермишиной, Татьяной Друбич и Ингеборгой Дапкунайте рассказывает об архитекторе Кире, чья жизнь переворачивается с ног на голову после страшной утраты. Неигровой фильм Аркус «Кто тебя победил, никто», представленный в программе Cinema Regained, посвященной восстановленной киноклассике и кинонаследию, представляет собой рассказ об актрисе Алле Демидовой.
Действие «Штурма» Ержанова, созданного при участии российских продюсеров Бориса Хлебникова, Александра Плотникова и Натальи Дрозд, разворачивается в вымышленном труднодоступном поселке Каратас, в котором неизвестные в масках захватывают школу. Главную женскую роль в картине исполнила Александра Ревенко. По словам Ержанова, «"Штурм" не стоит связывать ни с какими реальными событиями. Это психологическое, а не публицистическое кино. Он не про битву с бандитами, а про сражение с самим собой. Я рад, что фильм попал в программу фестиваля в Роттердаме, одного из моих любимых фестивалей. То, что "Штурм" попал в конкурсную программу, очень мотивирует... Поздравляю всю команду и благодарен каждому!»
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