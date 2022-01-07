Фильмы «Призрачно-белый» Марии Игнатенко, «Рядом» Тамары Дондурей и «Штурм» Адильхана Ержанова отправятся в Роттердам

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Писателю, поэту и сценаристу было 88 лет

Съемки сериала по Fallout начнутся в 2022 году

7 января

«Золотой глобус» обойдется без прямого эфира

Имена победителей будут озвучивать в режиме реального времени на сайте премии и в социальных сетях