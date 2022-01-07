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Фильмы «Призрачно-белый» Марии Игнатенко, «Рядом» Тамары Дондурей и «Штурм» Адильхана Ержанова отправятся в Роттердам

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Новости кино >>
7 января 2022
Роттердамский международный кинофестиваль, который состоится онлайн с 26 января по 6 февраля, объявил программу. В конкурс Big Screen Competition включен «Штурм» Адильхана Ержанова, а «Призрачно-белый» Марии Игнатенко — в престижный Tiger Competition. В программе дебютов Bright Future заявлена полнометражная лента Тамары Дондурей «Рядом». Cреди других российских фильмов, вошедших в фестивальные секции, оказались «Казнь» Ладо Кватании, «Медея» Александра Зельдовича и «Кто тебя победил, никто» Любови Аркус. Об этом сообщается на на сайте смотра.

кадр из фильма «Штурм»
фото: пресс-служба студии Lookfilm

Вторая работа Марии Игнатенко «Призрачно-белый» с Георгием Бергалом и Клавдией Коршуновой повествует о человеке и его уязвимости перед лицом истории. По сюжету фильма деревенский дурачок Марис, следуя за братом, уходит из своей деревни, устраивается во вспомогательные войска Вермахта и знакомится с молодой еврейкой Лией, которой предстоит казнь. Полнометражная лента Тамары Дондурей «Рядом» с Екатериной Ермишиной, Татьяной Друбич и Ингеборгой Дапкунайте рассказывает об архитекторе Кире, чья жизнь переворачивается с ног на голову после страшной утраты. Неигровой фильм Аркус «Кто тебя победил, никто», представленный в программе Cinema Regained, посвященной восстановленной киноклассике и кинонаследию, представляет собой рассказ об актрисе Алле Демидовой.

Действие «Штурма» Ержанова, созданного при участии российских продюсеров Бориса Хлебникова, Александра Плотникова и Натальи Дрозд, разворачивается в вымышленном труднодоступном поселке Каратас, в котором неизвестные в масках захватывают школу. Главную женскую роль в картине исполнила Александра Ревенко. По словам Ержанова, «"Штурм" не стоит связывать ни с какими реальными событиями. Это психологическое, а не публицистическое кино. Он не про битву с бандитами, а про сражение с самим собой. Я рад, что фильм попал в программу фестиваля в Роттердаме, одного из моих любимых фестивалей. То, что "Штурм" попал в конкурсную программу, очень мотивирует... Поздравляю всю команду и благодарен каждому!»
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обсуждение >>
№ 1
Круэлла1982   7.01.2022 - 18:47
Сейчас казахам на политической волне выдадут призов европейских заморских читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Казнь» и «Медея» представят Россию на Роттердамском кинофестивале
персоны
Любовь АркусГеоргий БергалИнгеборга ДапкунайтеАлла ДемидоваНаталья ДроздТатьяна ДрубичАдильхан ЕржановЕкатерина ЕрмишинаАлександр ЗельдовичМария ИгнатенкоЛадо КватанияКлавдия КоршуноваАлександр Плотников (II)Александра РевенкоБорис Хлебников
фильмы
КазньКто тебя победил, никтоМедея

фотографии >>
Фильмы «Призрачно-белый» Марии Игнатенко, «Рядом» Тамары Дондурей и «Штурм» Адильхана Ержанова отправятся в Роттердам фотографии
Фильмы «Призрачно-белый» Марии Игнатенко, «Рядом» Тамары Дондурей и «Штурм» Адильхана Ержанова отправятся в Роттердам фотографии
Фильмы «Призрачно-белый» Марии Игнатенко, «Рядом» Тамары Дондурей и «Штурм» Адильхана Ержанова отправятся в Роттердам фотографии
Фильмы «Призрачно-белый» Марии Игнатенко, «Рядом» Тамары Дондурей и «Штурм» Адильхана Ержанова отправятся в Роттердам фотографии
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