Не стало автора «Песенки крокодила Гены» Александра Тимофеевского

анонс

Международный кинофестиваль состоится онлайн с 26 января по 6 февраля

Фильмы «Призрачно-белый» Марии Игнатенко, «Рядом» Тамары Дондурей и «Штурм» Адильхана Ержанова отправятся в Роттердам

Съемки сериала по Fallout начнутся в 2022 году

7 января

«Золотой глобус» обойдется без прямого эфира

Имена победителей будут озвучивать в режиме реального времени на сайте премии и в социальных сетях