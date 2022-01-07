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Не стало автора «Песенки крокодила Гены» Александра Тимофеевского

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Новости кино >>
7 января 2022
После тяжелой болезни в возрасте 88 лет скончался известный писатель, поэт и сценарист Александр Тимофеевский, подаривший маленьким зрителям незабываемую народную «Песенку крокодила Гены» в мультфильме «Чебурашка и крокодил Гена». Мастера не стало через полтора года после смерти сына, публициста и кинокритика Александра Тимофеевского. Печальную новость сообщил на своей странице в социальной сети Facebook киновед и продюсер Вячеслав Шмыров.

Не стало автора «Песенки крокодила Гены» Александра Тимофеевского
фото: novayagazeta.ru

«В это утро не стало Александра Павловича Тимофеевского, замечательного поэта и папы нашего Шуры. Теперь они вместе... На стихи Александра Павловича написаны песни для фильмов о Чебурашке и Крокодиле Гене, и нет в нашей стране ни одного человека, который бы не знал строк про день рождения: "И не ясно прохожим в этот день не погожий, почему я веселый такой..." День сегодня погожий, Рождество, ну а нам всем грустить...», — говорится в сообщении.

Александр Павлович родился 13 ноября 1933 года в Москве. Окончил сценарный факультет ВГИКа. Дебютировал со стихами в начале 60-х в самиздатском журнале Александра Гинзбурга «Синтаксис». Писал сценарии мультфильмов и песни к ним. Среди его работ — «Снегурка», «Проделкин в школе», «Петя и волк», «Мук-скороход», «Медной горы хозяйка», «Малахитовая шкатулка», «Каменный цветок», «По щучьему велению», «Чудесное яблоко» и другие замечательные анимационные картины. Единственным игровым фильмом, основанным на его сценарии, является социальная драма «Лето 1943 года», с которой в 1967-м и началось сотрудничество Тимофеевского с кино.
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Александр Тимофеевский (II)Александр ТимофеевскийВячеслав Шмыров
фильмы
Каменный цветокЛето 1943 годаМалахитовая шкатулкаМедной горы хозяйкаМук-скороходПетя и волкПо щучьему велениюПроделкин в школеСнегуркаЧебурашка и крокодил ГенаЧудесное яблоко

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