Не стало автора «Песенки крокодила Гены» Александра Тимофеевского

После тяжелой болезни в возрасте 88 лет скончался известный писатель, поэт и сценарист Александр Тимофеевский
, подаривший маленьким зрителям незабываемую народную «Песенку крокодила Гены» в мультфильме «Чебурашка и крокодил Гена
». Мастера не стало через полтора года после смерти сына, публициста и кинокритика Александра Тимофеевского
. Печальную новость сообщил
на своей странице в социальной сети Facebook киновед и продюсер Вячеслав Шмыров
.
«В это утро не стало Александра Павловича Тимофеевского, замечательного поэта и папы нашего Шуры. Теперь они вместе... На стихи Александра Павловича написаны песни для фильмов о Чебурашке и Крокодиле Гене, и нет в нашей стране ни одного человека, который бы не знал строк про день рождения: "И не ясно прохожим в этот день не погожий, почему я веселый такой..." День сегодня погожий, Рождество, ну а нам всем грустить...», —
говорится в сообщении.
Александр Павлович
родился 13 ноября 1933 года в Москве. Окончил сценарный факультет ВГИКа. Дебютировал со стихами в начале 60-х в самиздатском журнале Александра Гинзбурга «Синтаксис». Писал сценарии мультфильмов и песни к ним. Среди его работ — «Снегурка
», «Проделкин в школе
», «Петя и волк
», «Мук-скороход
», «Медной горы хозяйка
», «Малахитовая шкатулка
», «Каменный цветок
», «По щучьему велению
», «Чудесное яблоко
» и другие замечательные анимационные картины. Единственным игровым фильмом, основанным на его сценарии, является социальная драма «Лето 1943 года
», с которой в 1967-м и началось сотрудничество Тимофеевского с кино.
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