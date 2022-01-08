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Титаны в метро, а японские зрители назвали лучшие сериалы года: главные аниме-новости первой недели 2022-го

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Новости кино >>
8 января 2022
Гольфистки творят революцию в спорте, «Магическая битва» впервые выходит на русском языке, а девушка-палач никак не может убить свою «подопечную» — аниме-индустрия трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно, о чем-то информации — одно название. Теперь каждую неделю мы собираем самые интересные трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации.


Титаны в метро, а японские зрители назвали лучшие сериалы года: главные аниме-новости первой недели 2022-го

«Поднятие уровня в одиночку» — самый популярный вебтун и один из наиболее известных цифровых комиксов современности — окружен множеством слухов о скорой экранизации. У пересудов, наконец, появилась реальная подоплека: официальный твиттер издательства D&C Comics выложил заметку о саундтреке к грядущей экранизации.

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Официального объявления мультипликационной адаптации пока не поступало, однако интернет-сообщество воспринимает твит как первую ласточку скорого анонса. Еще ни одна студия не взяла на себя ответственность за продакшн, что не мешает аналитикам все чаще указывать MAPPA («Магическая битва», Дорохэдоро) как наиболее подходящего кандидата для экранизации. «Поднятие уровня в одиночку» занял второе место в списке самых ожидаемых аниме-адаптаций по версии портала AnimeJapan (топ возглавила манга «Угрозы в моем сердце»), а на сайте Change.org петиция за скорейшее производство сериала собрала более 212 тысяч подписей.


Титаны в метро, а японские зрители назвали лучшие сериалы года: главные аниме-новости первой недели 2022-го

«Атака титанов» вовсю готовится к премьере второй половины заключительного сезона: на станциях метро в Токио, Осаке и Нагое возводят промо-инсталляции, содержащие кадры, арты и раскадровку из первых пяти серий грядущего финала. Работы должны завершить к релизу сериала — 9 января.

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Bandai Namco Pictures, ответственная за франшизы «Айкацу!» и «Гинтама», поделились трейлером нового оригинального аниме «Бёрди Винг: История гольфисток», посвященного двум девушкам, чье соперничество привело к революции в шотландском соревновании с клюшкой.

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Главных героинь озвучат сэйю Акари Кито (Нэдзуко из «Истребителя демонов») и Асами Сэто (Маи Сакурадзима из «Этот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки»). Премьера сериала намечена на апрель 2022 года.


Титаны в метро, а японские зрители назвали лучшие сериалы года: главные аниме-новости первой недели 2022-го

«Магическая битва» продолжает покорять новые горизонты: весной издательство «Азбука» планирует выпустить мангу Гэгэ Акутами на русском языке. Тем временем совокупный тираж приключений Юдзи Итадори перевалил за 60 миллионов экземпляров.

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Но не мангой единой: «Магическая битва 0. Фильм» за две недели заработал в японском прокате 5,8 миллиардов иен (примерно $50,69 миллионов). Триумфатор прошлогоднего анимационного бокс-офиса «Евангелион 3.0+1.01» собрал на родине $92,2 миллиона.


Титаны в метро, а японские зрители назвали лучшие сериалы года: главные аниме-новости первой недели 2022-го

Стоит отметить, что плоды от типографической деятельности пожинает не только «Магическая битва». «Черный клевер» Юки Табаты, еще одна манга о блеске и нищете магов, похвасталась тиражом в 17 миллионов экземпляров. С аналогичным докладом выступил и «Доктор Стоун»: сёнэн о борьбе науки с постапокалипсисом разошелся в количестве 11 миллионов копий. В предыдущем дайджесте мы рассказывали о спин-оффе «Доктора Стоуна», подробнее о сериале — можно почитать в обзоре.




Аниме-сериал «Жизнь девушки-карателя» обзавелся новым трейлером. Этим проектом занимается студия J.C.Staff, работавшая над вторым сезоном «Ванпанчмена».

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Экранизация ранобэ Сато Мато расскажет об альтернативной Японии, в которой открыт портал между мирами. Через него в страну проникают заблудшие – пришельцы, грозящие страшными разрушениями, поэтому их уничтожают специально обученные каратели. Но у карательницы Мено возникает проблема: заблудшая девушка Акари никак не поддается умерщвлению. Вместе они отправляются в путешествие, чтобы отыскать причину бессмертия и убить Акари, пока не поздно. Релиз сериала состоится весной этого года.


Титаны в метро, а японские зрители назвали лучшие сериалы года: главные аниме-новости первой недели 2022-го

Японский телеканал AT-X опубликовал результаты опроса о самых популярных аниме-сериалах — 2021. В конце прошлого года также проводилось народное голосование за звание лучшего сериала XXI века.

1) «Девушки-пони: Славное дерби»
2) «Реинкарнация безработного»
3) «О моем перерождении в слизь»
4) «Супер Каб»
5) «Необычное такси»
6) «Ресторан из другого мира»
7) «Виви: Песнь флюоритового глаза»
8) «Кобаяси и ее горничная-дракон»
9) Девушка из оперы!!
10) Зомбиленд. Сага
11) Лагерь на свежем воздухе
12) Токийские мстители
13) «Сила святых вокруг нас»
14) «Маг-целитель: Новый старт»
15) «Да, я паук, и что с того?»
16) «Глухомань»
17) «86: Восемьдесят шесть»
18) «Ария»
19) «Акватоп белого песка»
20) Лунное путешествие приведет к новому миру

Читать Сравниваем с нашими аниме — итогами года




С-Station немного рассказали о полнометражном продолжении франшизы «Лагерь на свежем воздухе». Работа над аниме вовсю кипит, так что к лету оно уже должно отправиться на штурм местного бокс-офиса. В производстве заняты все ключевые люди, трудившиеся над двумя сезонами сериала, под непосредственным кураторством Afro – автора оригинальной манги.




Появились подробности о долгожданном ребуте фантастического ромкома «Несносные пришельцы» из далеких 1980-х: студия David Production («Клетки за работой!») поделилась тизером, постером, информацией о касте и длительностью сериала.

Всего запланировано четыре кура — первый выйдет уже в этом году. Режиссерами выступят Хидэя Такахаси («Платиновый предел») и Ясухиро Кимура («Волейбольный клуб старшей школы Сэйин»), а голоса главным героям подарят сэйю Хироси Камия (Какуси Гото из «Скрытых вещей») и Сумирэ Уэсака (Хаясэ Нагаторо из «Не издевайся надо мной, Нагаторо!»).




Первая неделя января также выдалась богатой на анонсы продолжений популярных тайтлов. Второй сезон «Ультрамена», щеголяющего новым трейлером, выйдет на Netflix 14 апреля. Об аниме-планах стриминг-гиганта мы рассказывали в отдельной новости.

Читать О феномене «Ковбоя Бибопа» и трудностях с сериалом Netflix

CloverWorks отчитались, что дворяне и куклы из «Дома теней» вернутся в эфир в июле 2022-го. Из сопутствующих материалов – увы, только постер.

Титаны в метро, а японские зрители назвали лучшие сериалы года: главные аниме-новости первой недели 2022-го

А вот второй сезон «Флотской коллекции» задержится: вестей с океанского фронта, где девушки-духи кораблей и субмарин времен Второй мировой воюют с глубинными захватчиками, придется ждать аж до самой осени. Впрочем, первый сезон вышел аж в 2015-м, так что фанатам не привыкать.
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Титаны в метро, а японские зрители назвали лучшие сериалы года: главные аниме-новости первой недели 2022-го фотографии
Титаны в метро, а японские зрители назвали лучшие сериалы года: главные аниме-новости первой недели 2022-го фотографии
Титаны в метро, а японские зрители назвали лучшие сериалы года: главные аниме-новости первой недели 2022-го фотографии
Титаны в метро, а японские зрители назвали лучшие сериалы года: главные аниме-новости первой недели 2022-го фотографии
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