Титаны в метро, а японские зрители назвали лучшие сериалы года: главные аниме-новости первой недели 2022-го

Гольфистки творят революцию в спорте, «Магическая битва» впервые выходит на русском языке, а девушка-палач никак не может убить свою «подопечную» — аниме-индустрия трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно, о чем-то информации — одно название. Теперь каждую неделю мы собираем самые интересные трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации.
«Поднятие уровня в одиночку»
— самый популярный вебтун
и один из наиболее известных цифровых комиксов современности — окружен множеством слухов о скорой экранизации. У пересудов, наконец, появилась реальная подоплека: официальный твиттер издательства D&C Comics выложил заметку о саундтреке к грядущей экранизации.
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Тайная комната: «Дорохэдоро» и другие аниме, которые могут понравиться фанатам «Гарри Поттера»
Официального объявления мультипликационной адаптации пока не поступало, однако интернет-сообщество воспринимает твит как первую ласточку скорого анонса. Еще ни одна студия не взяла на себя ответственность за продакшн, что не мешает аналитикам все чаще указывать MAPPA
(«Магическая битва»
, Дорохэдоро
) как наиболее подходящего кандидата для экранизации. «Поднятие уровня в одиночку» занял второе место в списке самых ожидаемых аниме-адаптаций по версии портала AnimeJapan (топ возглавила манга «Угрозы в моем сердце»
), а на сайте Change.org петиция за скорейшее производство сериала собрала более 212 тысяч подписей.
«Атака титанов»
вовсю готовится к премьере второй половины заключительного сезона: на станциях метро в Токио, Осаке и Нагое возводят промо-инсталляции, содержащие кадры, арты и раскадровку из первых пяти серий грядущего финала. Работы должны завершить к релизу сериала — 9 января.
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Гид по «Атаке титанов»
Bandai Namco Pictures
, ответственная за франшизы «Айкацу!»
и «Гинтама»
, поделились трейлером нового оригинального аниме «Бёрди Винг: История гольфисток»
, посвященного двум девушкам, чье соперничество привело к революции в шотландском соревновании с клюшкой.
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Откуда хайп по поводу «Истребителя демонов»
Главных героинь озвучат сэйю Акари Кито
(Нэдзуко из «Истребителя демонов»
) и Асами Сэто
(Маи Сакурадзима из «Этот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки
»). Премьера сериала намечена на апрель 2022 года.
«Магическая битва»
продолжает покорять новые горизонты: весной издательство «Азбука» планирует выпустить мангу Гэгэ Акутами
на русском языке. Тем временем совокупный тираж приключений Юдзи Итадори перевалил за 60 миллионов экземпляров.
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Как я встретил вашу маму: обзор «Евангелиона», сериала и ребилдов
Но не мангой единой: «Магическая битва 0. Фильм»
за две недели заработал в японском прокате 5,8 миллиардов иен (примерно $50,69 миллионов). Триумфатор прошлогоднего анимационного бокс-офиса «Евангелион 3.0+1.01»
собрал на родине $92,2 миллиона.
Стоит отметить, что плоды от типографической деятельности пожинает не только «Магическая битва». «Черный клевер» Юки Табаты
, еще одна манга о блеске и нищете магов, похвасталась тиражом в 17 миллионов экземпляров. С аналогичным докладом выступил и «Доктор Стоун»
: сёнэн о борьбе науки с постапокалипсисом разошелся в количестве 11 миллионов копий. В предыдущем дайджесте мы рассказывали
о спин-оффе «Доктора Стоуна», подробнее о сериале — можно почитать в обзоре
.
Аниме-сериал «Жизнь девушки-карателя»
обзавелся новым трейлером. Этим проектом занимается студия J.C.Staff
, работавшая над вторым сезоном «Ванпанчмена»
.
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Аниме станет одна из самых длинных пьес Шекспира
Экранизация ранобэ Сато Мато
расскажет об альтернативной Японии, в которой открыт портал между мирами. Через него в страну проникают заблудшие – пришельцы, грозящие страшными разрушениями, поэтому их уничтожают специально обученные каратели. Но у карательницы Мено возникает проблема: заблудшая девушка Акари никак не поддается умерщвлению. Вместе они отправляются в путешествие, чтобы отыскать причину бессмертия и убить Акари, пока не поздно. Релиз сериала состоится весной этого года.
Японский телеканал AT-X опубликовал результаты опроса о самых популярных аниме-сериалах — 2021. В конце прошлого года также проводилось народное голосование за звание лучшего сериала XXI века
.
1) «Девушки-пони: Славное дерби»
2) «Реинкарнация безработного
»
3) «О моем перерождении в слизь
»
4) «Супер Каб
»
5) «Необычное такси
»
6) «Ресторан из другого мира
»
7) «Виви: Песнь флюоритового глаза
»
8) «Кобаяси и ее горничная-дракон
»
9) Девушка из оперы!!
10) Зомбиленд. Сага
11) Лагерь на свежем воздухе
12) Токийские мстители
13) «Сила святых вокруг нас»
14) «Маг-целитель: Новый старт»
15) «Да, я паук, и что с того?
»
16) «Глухомань
»
17) «86: Восемьдесят шесть
»
18) «Ария
»
19) «Акватоп белого песка
»
20) Лунное путешествие приведет к новому миру
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Сравниваем с нашими аниме — итогами года
С-Station немного рассказали о полнометражном продолжении франшизы «Лагерь на свежем воздухе»
. Работа над аниме вовсю кипит, так что к лету оно уже должно отправиться на штурм местного бокс-офиса. В производстве заняты все ключевые люди, трудившиеся над двумя сезонами сериала, под непосредственным кураторством Afro
– автора оригинальной манги.
Появились подробности о долгожданном ребуте фантастического ромкома «Несносные пришельцы»
из далеких 1980-х: студия David Production
(«Клетки за работой!»
) поделилась тизером, постером
, информацией о касте и длительностью сериала.
Всего запланировано четыре кура — первый выйдет уже в этом году. Режиссерами выступят Хидэя Такахаси
(«Платиновый предел»
) и Ясухиро Кимура
(«Волейбольный клуб старшей школы Сэйин»
), а голоса главным героям подарят сэйю Хироси Камия (Какуси Гото из «Скрытых вещей») и Сумирэ Уэсака (Хаясэ Нагаторо из «Не издевайся надо мной, Нагаторо!
»).
Первая неделя января также выдалась богатой на анонсы продолжений популярных тайтлов. Второй сезон «Ультрамена»
, щеголяющего новым трейлером, выйдет на Netflix
14 апреля. Об аниме-планах стриминг-гиганта мы рассказывали в отдельной новости
.
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О феномене «Ковбоя Бибопа» и трудностях с сериалом Netflix
CloverWorks
отчитались, что дворяне и куклы из «Дома теней»
вернутся в эфир в июле 2022-го. Из сопутствующих материалов – увы, только постер
.
А вот второй сезон «Флотской коллекции»
задержится: вестей с океанского фронта, где девушки-духи кораблей и субмарин времен Второй мировой воюют с глубинными захватчиками, придется ждать аж до самой осени. Впрочем, первый сезон вышел аж в 2015-м, так что фанатам не привыкать.
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