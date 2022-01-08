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Не стало первого темнокожего актера-лауреата «Оскара» Сидни Пуатье

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Новости кино >>
8 января 2022
В возрасте 94 лет скончался Сидни Пуатье, американский и багамский артист и дипломат, первый темнокожий лауреат «Оскара» лучшему актеру. Об этом 7 января сообщил багамский министр иностранных дел Фред Митчелл.

Не стало первого темнокожего лауреата «Оскара» Сидни Пуатье
фото: Getty Images

Пуатье родился 20 февраля 1927 года в Майами в семье выходцев с Багамских Островов. Актерскую карьеру начал в театре. В конце 1940-х годов пришел в кино. Первую оскаровскую номинацию актер получил в 1958 году за роль в фильме Стэнли Крамера «Скованные одной цепью», где он выступил в дуэте с Тони Кёртисом. В 1963-м получил премию за работу над картиной «Полевые лилии». В 2002 году был удостоен почетного «Оскара» за вклад в развитие киноискусства.

Всего на счету Пуатье более 50 фильмов, среди которых такие как «Выхода нет», киноверсия знаменитой оперы Джорджа Гершвина «Порги и Бесс», «Угадай, кто придет к обеду?», «Душной южной ночью», «Шакал» и «Противостояние», где он исполнил роль Нельсона Манделы.

Кроме «Оскара» был обладателем британской кинопремии BAFTA, «Золотого глобуса» и «Грэмми». В 2009 году из рук президента США получил медаль Свободы. С 1997 по 2007 год служил послом Багамских островов в Японии.
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№ 1
Seniorita (Москва)   8.01.2022 - 11:36
Так какого числа он умер не написали в статье? читать далее>>
Всего сообщений: 1
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