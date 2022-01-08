Не стало первого темнокожего актера-лауреата «Оскара» Сидни Пуатье

В возрасте 94 лет скончался Сидни Пуатье, американский и багамский артист и дипломат, первый темнокожий лауреат «Оскара» лучшему актеру. Об этом 7 января сообщил багамский министр иностранных дел Фред Митчелл.
фото: Getty Images
Пуатье родился 20 февраля 1927 года в Майами в семье выходцев с Багамских Островов. Актерскую карьеру начал в театре. В конце 1940-х годов пришел в кино. Первую оскаровскую номинацию актер получил в 1958 году за роль в фильме Стэнли Крамера «Скованные одной цепью», где он выступил в дуэте с Тони Кёртисом. В 1963-м получил премию за работу над картиной «Полевые лилии». В 2002 году был удостоен почетного «Оскара» за вклад в развитие киноискусства.
Кроме «Оскара» был обладателем британской кинопремии BAFTA, «Золотого глобуса» и «Грэмми». В 2009 году из рук президента США получил медаль Свободы. С 1997 по 2007 год служил послом Багамских островов в Японии.
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