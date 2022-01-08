Кейт Бланшетт сыграет главную роль в грядущем проекте Педро Альмодовара

Фильм станет адаптацией одноименного сборника рассказов американской писательницы Люсии Берлин, впервые опубликованного в 2015 году, уже после смерти автора, и признанного лучшей книгой года такими изданиями, как The New York Times Book Review, The Guardian, Buzzfeed и Harper’s Bazaar. Книга включает в себя 43 истории о медсестрах, учителях, онкобольных, пьяницах, битниках и послушницах, рассказанные от лица главной героини — горничной, работающей сразу в нескольких домах.
Проект находится на ранней стадии разработки. Сценарием занимается сам Альмодовар.
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