Кейт Бланшетт сыграет главную роль в грядущем проекте Педро Альмодовара

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8 января Бенедикт Камбербэтч перевоплотится в персонажа Роальда Даля в фильме Уэса Андерсона Также в экранизации «Чудесной история Генри Шугара» примут участие Рэйф Файнс, Дев Патель и Бен Кингсли

8 января Не стало первого темнокожего актера-лауреата «Оскара» Сидни Пуатье Выдающемуся артисту и дипломату было 94 года

8 января Титаны в метро, а японские зрители назвали лучшие сериалы года: главные аниме-новости первой недели 2022-го «Магическая битва», «Несносные пришельцы», «Поднятие уровня в одиночку» и многое другое в первом аниме-дайджесте года тигра