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Кейт Бланшетт сыграет главную роль в грядущем проекте Педро Альмодовара

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Новости кино >>
8 января 2022
Кейт Бланшетт сыграет главную роль в грядущем проекте Педро Альмодовара «Руководство для домработниц», пишет Variety. Картина станет первым англоязычным полным метром испанца, впервые обратившегося к английскому языку в короткометражке «Человеческий голос» с Тильдой Суинтон.

Кейт Бланшетт сыграет главную роль в грядущем проекте Педро Альмодовара
фото: Dailymail

Фильм станет адаптацией одноименного сборника рассказов американской писательницы Люсии Берлин, впервые опубликованного в 2015 году, уже после смерти автора, и признанного лучшей книгой года такими изданиями, как The New York Times Book Review, The Guardian, Buzzfeed и Harper’s Bazaar. Книга включает в себя 43 истории о медсестрах, учителях, онкобольных, пьяницах, битниках и послушницах, рассказанные от лица главной героини — горничной, работающей сразу в нескольких домах.

Проект находится на ранней стадии разработки. Сценарием занимается сам Альмодовар.
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