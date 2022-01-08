Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Бенедикт Камбербэтч перевоплотится в персонажа Роальда Даля в фильме Уэса Андерсона

8 января
2022 год
январь 2022
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
8 января 2022
Рэйф Файнс, Дев Патель и Бен Кингсли сыграют в новом проекте Уэса Андерсона — экранизации сборника Роальда Даля «Чудесная история Генри Шугара и еще шестерых человек». Главную роль в фильме исполнит Бенедикт Камбербэтч, сообщает Deadline.

Бенедикт Камбербэтч перевоплотится в персонажа Роальда Даля в фильме Уэса Андерсона
фото: Deadline

Книга состоит из семи коротких рассказов. Первый из них повествует о 41-летнем богаче, бездельнике и убежденном холостяке Генри Шугаре, который прожигает жизнь за азартными играми, но однажды находит книгу, меняющую его жизнь. Адаптацией сценария занимался сам Андерсон, ранее снявший по мотивам сказки Даля анимационную ленту «Бесподобный мистер Фокс». Съемки стартуют уже в этом месяце в Великобритании.

Заказчиком проекта выступает стриминговый сервис Netflix, купивший в 2021 году права на все произведения писателя и планирующий создать на их основе целую вселенную игровых, анимационных и сценических проектов. В настоящее время компания также работает над сериалом Тайки Вайтити по повести «Чарли и шоколадная фабрика» и адаптацией мюзикла «Матильда» с Рэйфом Файнсом.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Стася Милославская снялась в шпионском триллере Netflix
Думаю, как все бинджвотчить: 10 лучших иностранных сериалов 2021 года
Спасибо, посмотрю: отличные фильмы и сериалы декабря, которые пора наверстать
Объявлена дата выхода новых серий «Бриджертонов»
«Магическая битва» может обогнать «Истребителя демонов»: главные новости аниме за неделю (+ итоги года)
«Ведьмак». Второй сезон: Крови не родной, да души одной
Космическая гонка: феномен «Ковбоя Бибопа» и проблема с экранизациями аниме
Юра Борисов и Дарья Мельникова сыграют в еще одном отечественном сериале для Netflix
Билл Кондон снимет сериал про Фрэнка Синатру
Чарли Кокс закрутит роман с Ольгой Куриленко в шпионской драме «Измена»
Тим Бёртон и Дэнни Элфмен поработают вместе над сериалом по «Семейке Аддамс»
«Рука Бога»: Между Мадонной и Марадоной
Марк Хэмилл, Карла Гуджино и Фрэнк Лангелла станут свидетелями «Падения дома Ашеров»
Человек-бензопила, экранизация Шекспира и финал «Выдающихся зверей»: главные аниме-новости недели
Где сядешь, там и слезешь: 9 новейших вестернов, которые расширяют представление о жанре
Смотреть онлайн: продолжение «Секса в большом городе», «Ведьмака» и новогодние «Вампиры средней полосы»
Спасибо, посмотрю: фильмы и сериалы ноября, которые не стоило пропускать
«Власть пса»: Осторожно, злой Камбербэтч
«Французский вестник»: Если тебе дадут линованную бумагу, пиши поперек
Билл Мюррей в десятый раз поработает с Уэсом Андерсоном
Поиск по меткам
Netflix
персоны
Уэс АндерсонТайка ВайтитиБенедикт КамбербэтчБен КингслиДев ПательРэйф Файнс
фильмы
Бесподобный мистер Фокс

анонс

Скорбим

Александр Тимофеевский
7 января ушёл из жизни писатель, сценарист Александр Тимофеевский.
Мария Кленская
6 января ушла из жизни актриса Мария Кленская.
Сидни Пуатье
6 января ушёл из жизни актёр, режиссёр Сидни Пуатье.
Питер Богданович
6 января ушёл из жизни актёр, режиссёр Питер Богданович.

День рождения >>

Николай Бабенко
Лейла Бадирбейли (Джаванширова)
Олег Вавилов
Татьяна Егорова
Константин Корецкий
Арнис Лицитис
Марина Неёлова
Антонина Пилюс
Наталия Санько
Мануэла Аркури
Эмбер Бенсон
Дэвид Боуи
Бронислав Павлик
Сара Полли
Хосе Феррер
Малгожата Форемняк
все родившиеся 8 января >>

Афиша кино >>

Звёздный разум
научная фантастика, приключения, триллер
Россия, 2021
Джигалоу
комедия
Россия, 2021
Свингеры
романтическая комедия
Россия, 2021
Чёрный ящик
драма, триллер
Франция, 2021
Самый лучший босс
комедия
Испания, 2021
(Не)идеальные парочки
комедия
Италия, 2021
Мой волк
детский фильм, драма, комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Франция, 2021
Однажды в кино
драма, мелодрама
Индия, Франция, 2021
Проклятие монахинь
детектив, драма, мистика, фильм ужасов
США, 2020
Звериные бои
детский фильм, семейное кино
Австралия, США, 2020
Наш двор. 25 лет спустя
комедия
Армения, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен