Бенедикт Камбербэтч перевоплотится в персонажа Роальда Даля в фильме Уэса Андерсона

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Выдающемуся артисту и дипломату было 94 года

8 января

Титаны в метро, а японские зрители назвали лучшие сериалы года: главные аниме-новости первой недели 2022-го

«Магическая битва», «Несносные пришельцы», «Поднятие уровня в одиночку» и многое другое в первом аниме-дайджесте года тигра