Бенедикт Камбербэтч перевоплотится в персонажа Роальда Даля в фильме Уэса Андерсона

Книга состоит из семи коротких рассказов. Первый из них повествует о 41-летнем богаче, бездельнике и убежденном холостяке Генри Шугаре, который прожигает жизнь за азартными играми, но однажды находит книгу, меняющую его жизнь. Адаптацией сценария занимался сам Андерсон, ранее снявший по мотивам сказки Даля анимационную ленту «Бесподобный мистер Фокс». Съемки стартуют уже в этом месяце в Великобритании.
Заказчиком проекта выступает стриминговый сервис Netflix, купивший в 2021 году права на все произведения писателя и планирующий создать на их основе целую вселенную игровых, анимационных и сценических проектов. В настоящее время компания также работает над сериалом Тайки Вайтити по повести «Чарли и шоколадная фабрика» и адаптацией мюзикла «Матильда» с Рэйфом Файнсом.
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