Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Чжан Имоу станет постановщиком церемоний открытия и закрытия зимних Олимпийских игр в Пекине

8 января
2022 год
январь 2022
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
8 января 2022
Известный китайский режиссер, автор фильмов «Жить!», «Герой» и «Дом летающих кинжалов» Чжан Имоу станет постановщиком церемоний открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, пишет Variety. Это первый в истории случай, когда одному человеку посчастливилось руководить церемониями и летней, и зимней Олимпиады.

Чжан Имоу станет постановщиком церемоний открытия и закрытия зимних Олимпийских игр в Пекине
фото: Invision

Режиссер еще в 2001 году стал автором короткометражного рекламного фильма, снятого в поддержку заявки Пекина на проведение летних игр 2008 года. Затем, когда она была одобрена, занимался постановкой их церемоний. В 2014-м, когда Китай вновь захотел стать центром на этот раз зимней Олимпиады, Чжан снова снял ролик в поддержку заявки, и теперь вновь будет режиссировать праздничные мероприятия.

«Главным режиссером “двойных игр” я смог стать только потому, что быстрое развитие и мощь Китая дали ему возможность провести две Олимпиады в такой небольшой период времени. Мне очень повезло, и я очень рад, что снова могу внести свой вклад в признание моей страны», — комментирует постановщик.

Поскольку предстоящие Олимпийские игры будут проходить на фоне пандемии, масштаб и продолжительность шоу будут более скромными, нежели в 2008 году. По словам режиссера, акцент будет сделан не на артистов, а на технологии, главной темой станет красота природы, человечества и спорта, а доминирующим настроением — чувство позитива и оптимизм.

Зимние Олимпийские игры будут проходить Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу с 4 по 20 февраля.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Цветы войны»: Полный букет
Режиссеру «Героя» и «Дома летающих кинжалов» Чжану Имоу исполнилось 70 лет
«Великая стена»: Строим на века
Не боян, а классика: 20 фильмов весны
Берлинале-2019 // Идеальные незнакомцы и крах традиционных институтов
Фильм Чжана Имоу выбыл из конкурса Берлинале
Великолепная десятка: открытия Берлинского кинофестиваля
«Аванпост» Егора Баранова покажут в Силиконовой долине
Венеция-2018: Стакан наполовину полон
Праздник не только к нам приходит: Как могла бы выглядеть франшиза «Ёлки» в других странах
Ричард Линклэйтер признан лучшим режиссёром последних 25 лет
Новая «Обитель зла», «Защитники» и ещё 14 фильмов февраля
ММКФ-2016: От Сауры до Кобахидзе
Уиллем Дефо в фильме «Великая китайская стена»
Мэтт Дэймон в в историческом эпике режиссера Чжана Имоу
Программа 67-го Каннского кинофестиваля
Китайский режиссёр Чжан Имоу поработает в Голливуде
Многодетный режиссер по-китайски
«Историческая неделя»
персоны
Чжан Имоу
фильмы
ГеройДом летающих кинжаловЖить!

анонс

Скорбим

Александр Тимофеевский
7 января ушёл из жизни писатель, сценарист Александр Тимофеевский.
Мария Кленская
6 января ушла из жизни актриса Мария Кленская.
Сидни Пуатье
6 января ушёл из жизни актёр, режиссёр Сидни Пуатье.
Питер Богданович
6 января ушёл из жизни актёр, режиссёр Питер Богданович.

День рождения >>

Николай Бабенко
Лейла Бадирбейли (Джаванширова)
Олег Вавилов
Татьяна Егорова
Константин Корецкий
Арнис Лицитис
Марина Неёлова
Антонина Пилюс
Наталия Санько
Мануэла Аркури
Эмбер Бенсон
Дэвид Боуи
Бронислав Павлик
Сара Полли
Хосе Феррер
Малгожата Форемняк
все родившиеся 8 января >>

Афиша кино >>

Звёздный разум
научная фантастика, приключения, триллер
Россия, 2021
Джигалоу
комедия
Россия, 2021
Свингеры
романтическая комедия
Россия, 2021
Чёрный ящик
драма, триллер
Франция, 2021
Самый лучший босс
комедия
Испания, 2021
(Не)идеальные парочки
комедия
Италия, 2021
Мой волк
детский фильм, драма, комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Франция, 2021
Однажды в кино
драма, мелодрама
Индия, Франция, 2021
Проклятие монахинь
детектив, драма, мистика, фильм ужасов
США, 2020
Звериные бои
детский фильм, семейное кино
Австралия, США, 2020
Наш двор. 25 лет спустя
комедия
Армения, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram