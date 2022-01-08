Чжан Имоу станет постановщиком церемоний открытия и закрытия зимних Олимпийских игр в Пекине

Известный китайский режиссер, автор фильмов «Жить!», «Герой» и «Дом летающих кинжалов» Чжан Имоу станет постановщиком церемоний открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, пишет Variety. Это первый в истории случай, когда одному человеку посчастливилось руководить церемониями и летней, и зимней Олимпиады.
фото: Invision
Режиссер еще в 2001 году стал автором короткометражного рекламного фильма, снятого в поддержку заявки Пекина на проведение летних игр 2008 года. Затем, когда она была одобрена, занимался постановкой их церемоний. В 2014-м, когда Китай вновь захотел стать центром на этот раз зимней Олимпиады, Чжан снова снял ролик в поддержку заявки, и теперь вновь будет режиссировать праздничные мероприятия.
«Главным режиссером “двойных игр” я смог стать только потому, что быстрое развитие и мощь Китая дали ему возможность провести две Олимпиады в такой небольшой период времени. Мне очень повезло, и я очень рад, что снова могу внести свой вклад в признание моей страны», — комментирует постановщик.
Поскольку предстоящие Олимпийские игры будут проходить на фоне пандемии, масштаб и продолжительность шоу будут более скромными, нежели в 2008 году. По словам режиссера, акцент будет сделан не на артистов, а на технологии, главной темой станет красота природы, человечества и спорта, а доминирующим настроением — чувство позитива и оптимизм.
Зимние Олимпийские игры будут проходить Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу с 4 по 20 февраля.
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