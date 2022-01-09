Бонусная жизнь: Netflix сделает из «Скотта Пилигрима» аниме

анонс

8 января Чжан Имоу станет постановщиком церемоний открытия и закрытия зимних Олимпийских игр в Пекине В 2008 году он был главным режиссером летней Олимпиады

8 января Бенедикт Камбербэтч перевоплотится в персонажа Роальда Даля в фильме Уэса Андерсона Также в экранизации «Чудесной история Генри Шугара» примут участие Рэйф Файнс, Дев Патель и Бен Кингсли

8 января Кейт Бланшетт сыграет главную роль в грядущем проекте Педро Альмодовара Картина «Руководство для домработниц» станет первым англоязычным полным метром режиссера