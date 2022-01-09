Бонусная жизнь: Netflix сделает из «Скотта Пилигрима» аниме

Благую весть принес The Hollywood Reporter: Netflix
договорился с Universal о производстве аниме-сериала по комиксу «Скотт Пилигрим
». Работа над проектом будет вестись не только при активном участии Брайана Ли О’Мэлли
, но и Эдгара Райта
, уже переносивший
историю неудачливого музыканта на большой экран в 2010 году. За анимацию будет отвечать студия Science Saru
, основанная Масааки Юасой
.
«Скотт Пилигрим
» — культовый шеститомник канадца Брайана Ли О’Мэлли, выходивший с 2004-го по 2010-й год. Титульный персонаж — 22-летний неудачник и басист в группе Sex Bob-omb, который тоскует по бывшей, живет в гараже напротив родительского дома, и встречается со школьницей. Однажды он видит во сне, а потом на вечеринке девушку с розовыми волосами и влюбляется. Рамона Флауэрс не просто загадочная девушка из Америки: чтобы встречаться с ней, Скотту Пилигриму придется победить семерых ее злых бывших.
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«Скотт Пилигрим против всех»
Эдгар Райт экранизировал комикс
в 2010-м году, придумав альтернативный финал (О’Мэлли еще дописывал финальный том), однако мастерски сохранил гик-эстетику, включающую отсылки к видеоиграм, популярным фильмам и, конечно, аниме. В частности, Энви Аддамс, поп-певица и бывшая возлюбленная Пилигрима, в комиксе была похожа на Аску из «Евангелиона
», а в версии Райта — Бри Ларсон
одета в стиле Мисы Аманэ из «Тетради смерти
». В видеоигре по мотивам комикса также цитируется «Акира
».
Вместе со сценаристом БенДэвидом Грабински
, работавшего над сериалом «Боишься ли ты темноты?
», Ли О’Мэлли выступит шоураннером анимационного сериала, Райт, в прошлом году выпустивший
хоррор «Прошлой ночью в Сохо
», присоединится к команде в качестве продюсера. Режиссером станет Абель Гогора
, дебютировавший в этом качестве на альманахе «Звездные войны: Видения
». Его новелла «T0-B1»
рассказывала о мальчике-андроиде, который хочет стать джедаем.
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Подкаст о феномене аниме «Акира»
Студию Science Saru
в 2013 году основал знаменитый режиссер Масааки Юаса
, на ней он создал такие аниме, как «Лу за стеной!
», «Человек-дьявол: Плакса
», «Руки прочь от кинокружка!
» и новейший «Ину-о
». «Плакса» и «Затопление Японии 2020
» выпускал как раз Netflix. Гогора работал на многих проектах Юасы в качестве аниматора и на других позициях, а Science Saru в прошлом году не только поучаствовала в «Видениях», но и выпустила шикарный
сериал «Хэйкэ: История дома Тайра
».
Подразделение Universal, участвующее в проекте, ответственно за супергеройский сериал «Академию Амбрелла
», основанный на одноименном комиксе Джерарда Уэя
, и хоррор-шоу «Чаки
».
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