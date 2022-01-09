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Бонусная жизнь: Netflix сделает из «Скотта Пилигрима» аниме

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Новости кино >>
9 января 2022
Благую весть принес The Hollywood Reporter: Netflix договорился с Universal о производстве аниме-сериала по комиксу «Скотт Пилигрим». Работа над проектом будет вестись не только при активном участии Брайана Ли О’Мэлли, но и Эдгара Райта, уже переносивший историю неудачливого музыканта на большой экран в 2010 году. За анимацию будет отвечать студия Science Saru, основанная Масааки Юасой.

Бонусная жизнь: Netflix сделает из «Скотта Пилигрима» аниме

«Скотт Пилигрим» — культовый шеститомник канадца Брайана Ли О’Мэлли, выходивший с 2004-го по 2010-й год. Титульный персонаж — 22-летний неудачник и басист в группе Sex Bob-omb, который тоскует по бывшей, живет в гараже напротив родительского дома, и встречается со школьницей. Однажды он видит во сне, а потом на вечеринке девушку с розовыми волосами и влюбляется. Рамона Флауэрс не просто загадочная девушка из Америки: чтобы встречаться с ней, Скотту Пилигриму придется победить семерых ее злых бывших.

Смотреть онлайн «Скотт Пилигрим против всех»

Эдгар Райт экранизировал комикс в 2010-м году, придумав альтернативный финал (О’Мэлли еще дописывал финальный том), однако мастерски сохранил гик-эстетику, включающую отсылки к видеоиграм, популярным фильмам и, конечно, аниме. В частности, Энви Аддамс, поп-певица и бывшая возлюбленная Пилигрима, в комиксе была похожа на Аску из «Евангелиона», а в версии Райта — Бри Ларсон одета в стиле Мисы Аманэ из «Тетради смерти». В видеоигре по мотивам комикса также цитируется «Акира».

Бонусная жизнь: Netflix сделает из «Скотта Пилигрима» аниме

Вместе со сценаристом БенДэвидом Грабински, работавшего над сериалом «Боишься ли ты темноты?», Ли О’Мэлли выступит шоураннером анимационного сериала, Райт, в прошлом году выпустивший хоррор «Прошлой ночью в Сохо», присоединится к команде в качестве продюсера. Режиссером станет Абель Гогора, дебютировавший в этом качестве на альманахе «Звездные войны: Видения». Его новелла «T0-B1» рассказывала о мальчике-андроиде, который хочет стать джедаем.

Слушать Подкаст о феномене аниме «Акира»

Студию Science Saru в 2013 году основал знаменитый режиссер Масааки Юаса, на ней он создал такие аниме, как «Лу за стеной!», «Человек-дьявол: Плакса», «Руки прочь от кинокружка!» и новейший «Ину-о». «Плакса» и «Затопление Японии 2020» выпускал как раз Netflix. Гогора работал на многих проектах Юасы в качестве аниматора и на других позициях, а Science Saru в прошлом году не только поучаствовала в «Видениях», но и выпустила шикарный сериал «Хэйкэ: История дома Тайра».

Бонусная жизнь: Netflix сделает из «Скотта Пилигрима» аниме

Подразделение Universal, участвующее в проекте, ответственно за супергеройский сериал «Академию Амбрелла», основанный на одноименном комиксе Джерарда Уэя, и хоррор-шоу «Чаки».
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«Звездные войны: Видения»: Этот глупый ситх не понимает мечту девочки-зайки
Как я встретил вашу маму: «Евангелион 3.0+1.01» приказывает долго жить
Эдгар Райт: Гик-гик, ура!
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Академия АмбреллаАкираБоишься ли ты темноты?ЕвангелионЕвангелион 1.11: Ты (не) одинЕвангелион 2.22: Ты (не) пройдешьЕвангелион 3.0+1.0Евангелион 3.0: УскорениеЕвангелион: Смерть и перерождениеЗвездные войны: ВиденияИну-оИстория ХэикэЛу за стенойПрошлой ночью в СохоРуки прочь от кинокружка!Скотт Пилигрим против всехТетрадь смертиЧакиЧеловек-дьявол: Плакса

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Бонусная жизнь: Netflix сделает из «Скотта Пилигрима» аниме фотографии
Бонусная жизнь: Netflix сделает из «Скотта Пилигрима» аниме фотографии
Бонусная жизнь: Netflix сделает из «Скотта Пилигрима» аниме фотографии
Бонусная жизнь: Netflix сделает из «Скотта Пилигрима» аниме фотографии
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