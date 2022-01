Не стало поэтессы, композитора и обладательницы трех премий «Оскар» Мэрилин Бергман

фото: Getty Images

Американская поэтесса, композитор и обладательница множества премий «Оскар», «Эмми», «Грэмми» и «Золотой глобус»скончалась в возрасте 93 лет. Она умерла в собственном доме в Лос-Анджелесе 8 января, сообщает CNN со ссылкой на дочь поэтессы.Бергман, в девичестве Кит, родилась 11 сентября 1925 года в Нью-Йорке. Там же окончила Высшую школу музыки и искусства. В 1958 году вышла замуж за, в соавторстве с которым написала множество песен к фильмам, мюзиклам и телевизионным проектам. Пара 16 раз номинировалась на «Оскар» за лучшую оригинальную песню к фильму, при этом в 1983 году получила сразу три из четырех возможных номинаций. Самой премии Американской киноакадемии они удостоились трижды: в 1968 году за песню The Windmills of Your Mind, прозвучавшую в фильме Нормана Джуисона Афера Томаса Крауна », в 1973-м за трек The Way We Were из мелодрамы « Какими мы были » с Барброй Стрейзанд Робертом Редфордом в главных ролях (за него же пара получила две премии «Грэмми»), и в 1984-м за работу над киномюзиклом « Йентл », режиссером которого выступила Стрейзанд.В 1980 году супруги были включены в Зал славы поэтов-песенников, а в 1994 году Мэрилин Бергман стала президентом и председателем совета Американского общества композиторов.Помимо творчества, Мэрилин была влиятельным общественным деятелем, входила в «Политический комитет голливудских женщин», собиравший огромные средства для кандидатов от Демократической партии, Консультативный совет частного сектора Министерства торговли США по национальной информационной инфраструктуре и другие социальные структуры.