Новый «Человек-паук» стал самым успешным проектом Marvel в России

Кинокомикс Джона Уоттса
«Человек-паук: Нет пути домой
», ставший самым кассовым фильмом
в мире с начала пандемии, покорил в российском прокате отметку в 2,64 млрд рублей. По данным ЕАИС
, это самые крупные сборы для проектов Marvel в России.
фото: кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой» (2021)
Прошлым рекордсменом студии в России была финальная часть «Мстителей
», собравшая 2,57 млрд. Кроме нее в пятерку лидеров входят обе части «Венома
» и «Мстители: Война бесконечности
».
На данный момент главным конкурентом «Человека-паука» в российском прокате является заключительная часть отечественного фэнтези «Последний богатырь
», чьи сборы превышают 1,86 млрд рублей.
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