Новый «Человек-паук» стал самым успешным проектом Marvel в России

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9 января Звезда «Озарка» Джулия Гарнер исполнит главную роль в триллере от Paramount Players Режиссером проекта назначена Натали Эрика Джеймс, снявшая хоррор «Реликвия»

9 января Не стало поэтессы, композитора и обладательницы трех премий «Оскар» Мэрилин Бергман Автору песен к фильмам «Какими мы были» и «Афера Томаса Крауна» было 93 года

9 января Бонусная жизнь: Netflix сделает из «Скотта Пилигрима» аниме Автор комикса Ли О’Мэлли и Эдгар Райт — в деле