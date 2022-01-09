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Новый «Человек-паук» стал самым успешным проектом Marvel в России

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Новости кино >>
9 января 2022
Кинокомикс Джона Уоттса «Человек-паук: Нет пути домой», ставший самым кассовым фильмом в мире с начала пандемии, покорил в российском прокате отметку в 2,64 млрд рублей. По данным ЕАИС, это самые крупные сборы для проектов Marvel в России.

Новый «Человек-паук» стал самым успешным проектом Marvel в России
фото: кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой» (2021)

Прошлым рекордсменом студии в России была финальная часть «Мстителей», собравшая 2,57 млрд. Кроме нее в пятерку лидеров входят обе части «Венома» и «Мстители: Война бесконечности».

На данный момент главным конкурентом «Человека-паука» в российском прокате является заключительная часть отечественного фэнтези «Последний богатырь», чьи сборы превышают 1,86 млрд рублей.
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