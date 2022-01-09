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Драма «Сядь за руль моей машины» стала лучшим фильмом 2021 года по версии Национального общества кинокритиков США

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Новости кино >>
9 января 2022
Национальное общество кинокритиков США объявило имена лауреатов премии, которую оно ежегодно вручает кинематографистам за наиболее значимые достижения в прошедшем году. Лучшим фильмом 2021 года была признана драма Рюсукэ Хамагути «Сядь за руль моей машины», также получившая награды за режиссуру, сценарий и лучшую мужскую роль для Хидетоси Нисидзимы.

Драма «Сядь за руль моей машины» стала лучшим фильмом 2021 года по версии Национального общества кинокритиков США
фото: Кадр из фильма «Сядь за руль моей машины», 2021, реж. Рюсукэ Хамагути

Второе и третье место в гонке за звание лучшего фильма заняли «Маленькая мама» и «Власть Пса» соответственно, при этом снявшие их Селин Сьямма и Джейн Кэмпион составили компанию Рюсукэ Хамагути и в тройке претендентов на награду лучшему режиссеру.

Актерские премии помимо японского актера получили Пенелопа Крус за роль в картине Педро Альмодовара «Параллельные матери», а также Рут Негга и Андерс Даниэльсен Ли, сыгравшие вторые роли в фильмах «Идентичность» и «Худший человек на свете» соответственно. За операторское мастерство отметили Эндрю Дроза Палермо, отвечавшего за визуальную составляющую «Легенды о Зеленом рыцаре».

Драма «Сядь за руль моей машины» стала лучшим фильмом 2021 года по версии Национального общества кинокритиков США
фото: Кадр из фильма «Легенда о Зеленом рыцаре», 2020, реж. Дэвид Лоури

Лучшим документальным проектом была признана анимационная лента датского режиссера Йонаса Поэра Расмуссена «Побег» об эмигранте из Афганистана, ранее получившая несколько наград Европейской киноакадемии и претендующая на премию «Энни» в категории «Лучший инди-фильм».

Национальное общество кинокритиков США ведет свою историю с 1966 года и имеет официальные делегации в Национальном совете сохранения кино и Международной федерации представителей кинопрессы FIPRESCI. Членами общества являются представители ведущих изданий, включая Variety. К рассмотрению на получение премии допускаются все фильмы, показанные в США за год как в кинотеатрах, так и на стриминговых платформах. Лучшим фильмом 2020 года была признана «Земля кочевников» Хлои Чжао.
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Педро АльмодоварПенелопа КрусДжейн КэмпионРут НеггаСелин СкьяммаРюсукэ ХамагутиХлоя Чжао
фильмы
БегиВласть псаЗемля кочевниковИдентичностьЛегенда о Зелёном рыцареМаленькая мамаПараллельные материСядь за руль моей машиныХудший человек на свете

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