Драма «Сядь за руль моей машины» стала лучшим фильмом 2021 года по версии Национального общества кинокритиков США

Национальное общество кинокритиков США объявило имена лауреатов премии, которую оно ежегодно вручает кинематографистам за наиболее значимые достижения в прошедшем году. Лучшим фильмом 2021 года была признана драма Рюсукэ Хамагути «Сядь за руль моей машины», также получившая награды за режиссуру, сценарий и лучшую мужскую роль для Хидетоси Нисидзимы.
фото: Кадр из фильма «Сядь за руль моей машины», 2021, реж. Рюсукэ Хамагути
Второе и третье место в гонке за звание лучшего фильма заняли «Маленькая мама» и «Власть Пса» соответственно, при этом снявшие их Селин Сьямма и Джейн Кэмпион составили компанию Рюсукэ Хамагути и в тройке претендентов на награду лучшему режиссеру.
фото: Кадр из фильма «Легенда о Зеленом рыцаре», 2020, реж. Дэвид Лоури
Лучшим документальным проектом была признана анимационная лента датского режиссера Йонаса Поэра Расмуссена «Побег» об эмигранте из Афганистана, ранее получившая несколько наград Европейской киноакадемии и претендующая на премию «Энни» в категории «Лучший инди-фильм».
Национальное общество кинокритиков США ведет свою историю с 1966 года и имеет официальные делегации в Национальном совете сохранения кино и Международной федерации представителей кинопрессы FIPRESCI. Членами общества являются представители ведущих изданий, включая Variety. К рассмотрению на получение премии допускаются все фильмы, показанные в США за год как в кинотеатрах, так и на стриминговых платформах. Лучшим фильмом 2020 года была признана «Земля кочевников» Хлои Чжао.
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