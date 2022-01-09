Драма «Сядь за руль моей машины» стала лучшим фильмом 2021 года по версии Национального общества кинокритиков США

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Новый «Человек-паук» стал самым успешным проектом Marvel в России

Звезда «Озарка» Джулия Гарнер исполнит главную роль в триллере от Paramount Players

9 января

Скончалась поэтесса, композитор и обладательница трех премий «Оскар» Мэрилин Бергман

Автору песен к фильмам «Какими мы были» и «Афера Томаса Крауна» было 93 года