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Данил Стеклов и Филипп Ершов отрабатывать карму в трейлере сериала «Грузчики»

1 октября
2022 год

Новости кино >>
1 октября 2022
Кино-Театр.Ру представляет трейлер фантастической трагикомедии «Грузчики» на тему реинкарнации. Главные роли в четырехсерийном проекте исполнили Данил Стеклов и Филипп Ершов.



По сюжету два молодых парня Витя (Стеклов) и Боря (Ершов) после смерти возвращаются в мир живых «отрабатывать карму». Но воскресают они каждый раз в новом теле — гастарбайтеров, стриптизеров, женщин. Будучи в чужом теле и сталкиваясь со своими родственниками и друзьями, герои должны исправить то, что не смогли сделать при жизни.

В актерский состав также вошли Вероника Мохирева, Наталия Потапова, Дарья Екамасова, Олеся Железняк, Сергей Бадичкин, Алексей Ошурков и другие. Филипп Ершов не только исполнил ведущую роль, но и выступил соавтором сценария. Режиссерское кресло занял его брат Александр Ершов. Производством занималась компания «Аквилон медиа» при поддержке Институт развития интернета.

Данил Стеклов и Филипп Ершов отрабатывать карму в трейлере сериала «Грузчики»

В сериале соединились фантастические, мистические и даже научные течения. Создавая сценарий, авторы обращались за помощью к консультантам по квантовой физике. «В квантовой физике есть известный «эффект наблюдателя», когда в зависимости от наличия или отсутствия наблюдателя, частицы света ведут себя или как волны, или как частицы, фундаментально меняя свои характеристики. По схожему принципу работает вселенная «Грузчиков». Мир в ней зависит от восприятия субъектов — персонажей», — отметил Александр Ершов.
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Данил Стеклов и Филипп Ершов отрабатывать карму в трейлере сериала «Грузчики» фотографии
Данил Стеклов и Филипп Ершов отрабатывать карму в трейлере сериала «Грузчики» фотографии
Данил Стеклов и Филипп Ершов отрабатывать карму в трейлере сериала «Грузчики» фотографии
Данил Стеклов и Филипп Ершов отрабатывать карму в трейлере сериала «Грузчики» фотографии
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