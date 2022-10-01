Данил Стеклов и Филипп Ершов отрабатывать карму в трейлере сериала «Грузчики»

Кино-Театр.Ру
представляет трейлер фантастической трагикомедии «Грузчики
» на тему реинкарнации. Главные роли в четырехсерийном проекте исполнили Данил Стеклов
и Филипп Ершов
.
По сюжету два молодых парня Витя (Стеклов) и Боря (Ершов) после смерти возвращаются в мир живых «отрабатывать карму». Но воскресают они каждый раз в новом теле — гастарбайтеров, стриптизеров, женщин. Будучи в чужом теле и сталкиваясь со своими родственниками и друзьями, герои должны исправить то, что не смогли сделать при жизни.
В актерский состав также вошли Вероника Мохирева
, Наталия Потапова
, Дарья Екамасова
, Олеся Железняк
, Сергей Бадичкин
, Алексей Ошурков
и другие. Филипп Ершов не только исполнил ведущую роль, но и выступил соавтором сценария. Режиссерское кресло занял его брат Александр Ершов
. Производством занималась компания «Аквилон медиа» при поддержке Институт развития интернета.
В сериале соединились фантастические, мистические и даже научные течения. Создавая сценарий, авторы обращались за помощью к консультантам по квантовой физике. «В квантовой физике есть известный «эффект наблюдателя», когда в зависимости от наличия или отсутствия наблюдателя, частицы света ведут себя или как волны, или как частицы, фундаментально меняя свои характеристики. По схожему принципу работает вселенная «Грузчиков». Мир в ней зависит от восприятия субъектов — персонажей
», — отметил Александр Ершов.
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