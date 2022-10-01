Найден режиссер для третьей части «Иллюзии обмана»

Третью часть «Иллюзии обмана
» поставит режиссер Рубен Фляйшер
, работавший над боевиком «Анчартед
» и первым «Веномом
», сообщает Deadline
.
За сценарий отвечает Сет Грэм-Смит, в чьем послужном списке «Лего Фильм: Бэтмен
» и «Гордость и предубеждение и зомби
». Над предыдущей версией сюжета работал номинант на «Оскар» Эрик Уоррен Сингер
(«Топ Ган: Мэверик
»).
«В этом мире есть три вещи, которые я очень люблю, — Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон и магия. Возможность поработать с этими талантливыми людьми, а также с остальным актерским составом серии «Иллюзия обмана» — это сбывшаяся мечта
», — сказал Фляйшер. Подробности сюжета триквела о приключениях фокусников-мошенников пока не сообщаются.
Вместе с Айзенбергом и Харрельсоном в предыдущих частях сыграли Дэйв Франко
, Айла Фишер
, Морган Фриман
и Майкл Кейн
. Премьера первой «Иллюзии обмана» состоялась в 2013 году, а сиквела — в 2016-м. Суммарно обе картины заработали в мировом прокате 686,5 миллиона долларов.
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