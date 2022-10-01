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Найден режиссер для третьей части «Иллюзии обмана»

1 октября
2022 год

Новости кино >>
1 октября 2022
Третью часть «Иллюзии обмана» поставит режиссер Рубен Фляйшер, работавший над боевиком «Анчартед» и первым «Веномом», сообщает Deadline.

Найден режиссер для третьей части «Иллюзии обмана»

За сценарий отвечает Сет Грэм-Смит, в чьем послужном списке «Лего Фильм: Бэтмен» и «Гордость и предубеждение и зомби». Над предыдущей версией сюжета работал номинант на «Оскар» Эрик Уоррен СингерТоп Ган: Мэверик»).

«В этом мире есть три вещи, которые я очень люблю, — Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон и магия. Возможность поработать с этими талантливыми людьми, а также с остальным актерским составом серии «Иллюзия обмана» — это сбывшаяся мечта», — сказал Фляйшер. Подробности сюжета триквела о приключениях фокусников-мошенников пока не сообщаются.

Вместе с Айзенбергом и Харрельсоном в предыдущих частях сыграли Дэйв Франко, Айла Фишер, Морган Фриман и Майкл Кейн. Премьера первой «Иллюзии обмана» состоялась в 2013 году, а сиквела — в 2016-м. Суммарно обе картины заработали в мировом прокате 686,5 миллиона долларов.
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Джесси АйзенбергМайкл КейнЭрик Уоррен СингерАйла ФишерРубен ФляйшерДэйв ФранкоМорган ФриманВуди Харрельсон
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Иллюзия обманаИллюзия обмана: Второй акт

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