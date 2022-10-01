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Однажды мы вернемся на опустевшую Землю: главные новости аниме за неделю

1 октября
2022 год

Новости кино >>
1 октября 2022

Японская премьера полнометражного продолжения «Госпожи Кагуи» ожидается уже в декабре. «Семья шпиона» хвастается свежим опенингом, а с 8-го по 29-е марта еще и превратится в тыкву мюзикл (роль Ллойда исполнят Уин Морисаки и Хироки Судзуки, а Йор — Фука Юдзуки и Мирэи Сасаки). Своим открывающим роликом поделился и «Преступник Ханзава» — свежая история во вселенной «Детектива Конана». От манги «Повесть о конце света» отпочкуется спин-офф про Джека-потрошителя. Мобильная видеоигра, которую еще в прошлом году начали рекламировать аниме-сериалом «Такт. Опус. Судьба», наконец-то выйдет следующей весной. Вселенная «Мобильного воина Гандама» обогатится новой мангой про Карраса из Империи Юпитера. В конце октября «Ван-Пис. Красный фильм» заедет в кинотеатры Казахстана и Беларуси. Второй сезон «Магической битвы» будет состоять из двух куров, но перерыва между ними не планируется. «Агрессивная Рэцуко» продлена на пятый (и последний) сезон. В январе Netflix пополнит свою библиотеку аниме «Дзюндзи Ито: Маньяк». Такаси Миикэ внезапно делает аниме по видеоигре Onimusha. Шестой сезон «Моей геройской академии» растянется на полгода. «Этот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки» получит продолжение.

Однажды мы вернемся на опустевшую Землю: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно, о чем-то информации — одно название. Каждую неделю мы собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Теперь у нас есть еще и телеграм-канал, где мы стараемся оперативнее и подробнее рассказывать о событиях в мире аниме.

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Начинаем дайджест с традиционного ролика по «Моб Психо 100». На этот раз нас ждет не персональные видео, а самый что ни на есть полноценный трейлер третьего сезона.



В ролике Сигэо, обычный японский школьник и сильнейший психокинетик на планете, хочет признаться однокласснице Цубоми в своих чувствах, но затем ситуацию полностью подчиняет лихой монтаж под бодрые мотивы трека «1» от MOB CHOIR. Релиз — 7 октября, но вы и так в курсе.

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A-1 PicturesЛикорис Рекойл», «Так сложно любить отаку») готовят аниме по культовой видеоигре Nier: Automata. Выход в эфир намечен на январь следующего года.



«Ниер: Автомата — Версия 1.1а» пока получила лишь парочку крошек-тизеров, но все впереди. Оригинальная игра легендарного Ёко Таро рассказывала об андроидах, отправленных на Землю. Когда-то люди проиграли сражение за планету, и сейчас там живут лишь полубезумные машины. Однако правда, как водится, зарыта гораздо глубже — и принять ее куда тяжелее. Таро, помогающий студии с историей, раскадровкой и компоновкой серий, уже сообщил, что аниме не станет копировать сюжет игры подчистую.

Читать «Киберпанк: Бегущие по краю» — образцовая аниме-адаптация видеоигры
Студия Tezuka ProductionsДороро», «Дети на холме») показала трейлер «Моего домашнего героя», основанного на одноименной манге. Дата релиза назначена на апрель 2023 года.



Тэцуо Тосу — обычный законопослушный гражданин. Но ради семьи готов пойти на многое. Заподозрив, что дочь Рэйку побил бойфренд Нобуто Мотори, любящий отец затевает расследование, обнаруживает криминальную схему и вместе с женой идет на преступление во имя спасения дочери.

Читать Рецензия на «Когти зверя» Масааки Юасы
Уже 13 октября, по заверениям студии David ProductionНевероятные приключения ДжоДжо», «Клетки за работой»), нас посетят «Несносные пришельцы». Новая аниме-адаптация манги 1978 года выйдет к 100-летию издательства Shogakukan, где выпускалась оригинальная история. Смотрим трейлер.



Чтобы спасти землю от межгалактических завоевателей, обычный старшеклассник Атару Моробоси должен сыграть в салочки с инопланетной принцессой Лам и коснуться ее рожек. Сможет ли повеса и неудачник Атару, вечно попадающий в истории, справиться с доверенной ему миссией?

Читать Инопланетянки резвятся, а «Клетки за работой»
Премьера оригинального аниме Макото СинкаяТвое имя», «Дитя погоды») «Судзумэ закрывает двери» состоится в начале ноября, а подсмотреть, как юная девушка справляется с задачей по спасению мира, можно в новом трейлере.



Открыв однажды не ту дверь, Судзумэ Ивато и ее таинственный спутник приводят в действие неведомый механизм: по всей Японии начинаю появляться Врата, за которыми затаились беды и катастрофы для всего человечества.

Читать «Пузырь» — еще одна (пост)апокалиптическая история
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Агрессивная РэцукоАполлон: Дети на холмеВан-Пис: Красный фильмГоспожа Кагуя: В любви как на войнеДетектив КонанДетектив Конан: преступник ХанзаваДитя погодыДоророКлетки за работой!Ликорис РекойлМагическая битваМоб Психо 100Мобильный воин ГандамМоя геройская академияНевероятные приключения ДжоДжоНесносные пришельцыПовесть о конце светаСемья шпионаСудзумэ, закрывающая двериТак сложно любить отакуТакт. Опус. СудьбаТвоё имяЭтот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки

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Однажды мы вернемся на опустевшую Землю: главные новости аниме за неделю фотографии
Однажды мы вернемся на опустевшую Землю: главные новости аниме за неделю фотографии
Однажды мы вернемся на опустевшую Землю: главные новости аниме за неделю фотографии
Однажды мы вернемся на опустевшую Землю: главные новости аниме за неделю фотографии
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Деконструкция «Завод»

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