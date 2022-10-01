Однажды мы вернемся на опустевшую Землю: главные новости аниме за неделю

Японская премьера полнометражного продолжения
«Госпожи Кагуи
» ожидается уже в декабре. «Семья шпиона
» хвастается свежим опенингом
, а с 8-го по 29-е марта еще и превратится в
тыкву
мюзикл (роль Ллойда исполнят Уин Морисаки
и Хироки Судзуки
, а Йор — Фука Юдзуки
и Мирэи Сасаки
). Своим открывающим роликом
поделился и «Преступник Ханзава
» — свежая история
во вселенной «Детектива Конана
». От манги «Повесть о конце света
» отпочкуется спин-офф про Джека-потрошителя. Мобильная видеоигра, которую еще в прошлом году начали рекламировать аниме-сериалом «Такт. Опус. Судьба
», наконец-то выйдет следующей весной. Вселенная «Мобильного воина Гандама
» обогатится новой мангой про Карраса из Империи Юпитера. В конце октября «Ван-Пис. Красный фильм
» заедет в кинотеатры Казахстана и Беларуси. Второй сезон «Магической битвы
» будет состоять из двух куров, но перерыва между ними не планируется. «Агрессивная Рэцуко
» продлена на пятый (и последний) сезон. В январе Netflix
пополнит свою библиотеку аниме «Дзюндзи Ито: Маньяк
». Такаси Миикэ
внезапно делает аниме по видеоигре Onimusha
. Шестой сезон «Моей геройской академии
» растянется на полгода. «Этот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки
» получит продолжение.
Аниме-индустрия
трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно
, о чем-то информации — одно название. Каждую неделю
мы собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Теперь у нас есть еще и телеграм-канал
, где мы стараемся оперативнее и подробнее рассказывать о событиях в мире аниме.
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Всепобеждающая дружба в аниме «Супердевчонки! Котобуки Ран»
Начинаем дайджест с традиционного ролика по «Моб Психо 100
». На этот раз нас ждет не персональные видео, а самый что ни на есть полноценный трейлер третьего сезона.
В ролике Сигэо, обычный японский школьник и сильнейший психокинетик на планете, хочет признаться однокласснице Цубоми в своих чувствах, но затем ситуацию полностью подчиняет лихой монтаж под бодрые мотивы трека «1» от MOB CHOIR. Релиз — 7 октября, но вы и так в курсе.
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Рецензия на аниме «Магическая битва 0. Фильм»
A-1 Pictures
(«Ликорис Рекойл
», «Так сложно любить отаку
») готовят
аниме по культовой видеоигре Nier: Automata
. Выход в эфир намечен на январь следующего года.
«Ниер: Автомата — Версия 1.1а
» пока получила лишь парочку крошек-тизеров, но все впереди. Оригинальная игра легендарного Ёко Таро
рассказывала об андроидах, отправленных на Землю. Когда-то люди проиграли сражение за планету, и сейчас там живут лишь полубезумные машины. Однако правда, как водится, зарыта гораздо глубже — и принять ее куда тяжелее. Таро, помогающий студии с историей, раскадровкой и компоновкой серий, уже сообщил, что аниме не станет копировать сюжет игры подчистую.
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«Киберпанк: Бегущие по краю» — образцовая аниме-адаптация видеоигры
Студия Tezuka Productions
(«Дороро
», «Дети на холме
») показала трейлер «Моего домашнего героя
», основанного на одноименной манге
. Дата релиза назначена на апрель 2023 года.
Тэцуо Тосу — обычный законопослушный гражданин. Но ради семьи готов пойти на многое. Заподозрив, что дочь Рэйку побил бойфренд Нобуто Мотори, любящий отец затевает расследование, обнаруживает криминальную схему и вместе с женой идет на преступление во имя спасения дочери.
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Рецензия на «Когти зверя» Масааки Юасы
Уже 13 октября, по заверениям студии David Production
(«Невероятные приключения ДжоДжо
», «Клетки за работой
»), нас посетят «Несносные пришельцы
». Новая аниме-адаптация манги 1978 года выйдет к 100-летию издательства Shogakukan, где выпускалась оригинальная история. Смотрим трейлер.
Чтобы спасти землю от межгалактических завоевателей, обычный старшеклассник Атару Моробоси должен сыграть в салочки с инопланетной принцессой Лам и коснуться ее рожек. Сможет ли повеса и неудачник Атару, вечно попадающий в истории, справиться с доверенной ему миссией?
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Инопланетянки резвятся, а «Клетки за работой»
Премьера оригинального аниме Макото Синкая
(«Твое имя
», «Дитя погоды
») «Судзумэ закрывает двери
» состоится в начале ноября, а подсмотреть, как юная девушка справляется с задачей по спасению мира, можно в новом трейлере.
Открыв однажды не ту дверь, Судзумэ Ивато и ее таинственный спутник приводят в действие неведомый механизм: по всей Японии начинаю появляться Врата, за которыми затаились беды и катастрофы для всего человечества.
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«Пузырь» — еще одна (пост)апокалиптическая история
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