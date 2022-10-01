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Диана Крюгер примерит образ Марлен Дитрих

1 октября
2022 год

Новости кино >>
1 октября 2022
Звезда «Бесславных ублюдков» Диана Крюгер сыграет легендарную Марлен Дитрих. Сериальный байопик об иконе мирового кинематографа снимет Фатих АкинЗолотая перчатка»), сообщает The Hollywood Reporter.

Диана Крюгер примерит образ Марлен Дитрих
фото: vogue.fr

В основе сюжета — биографический роман «Моя мать Марлен», который написала дочь актрисы, Мария Рива. Акин не только займет режиссерское кресло, но и напишет сценарий. В его карьере это будет первый телевизионный проект.

«Дитрих была не просто иконой кинематографа, но и женщиной, оказавшейся в изгнании, немецкой иммигранткой в ​​Америке, борцом сопротивления. Никто бы не подошел на эту роль лучше, чем Даиана Крюгер», — прокомментировал свой выбор режиссер.

Акин уже работал вместе с Крюгер в 2017 году над фильмом «На пределе», который принес актрисе награду за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале.
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