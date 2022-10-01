Диана Крюгер примерит образ Марлен Дитрих

В основе сюжета — биографический роман «Моя мать Марлен», который написала дочь актрисы, Мария Рива. Акин не только займет режиссерское кресло, но и напишет сценарий. В его карьере это будет первый телевизионный проект.
«Дитрих была не просто иконой кинематографа, но и женщиной, оказавшейся в изгнании, немецкой иммигранткой в Америке, борцом сопротивления. Никто бы не подошел на эту роль лучше, чем Даиана Крюгер», — прокомментировал свой выбор режиссер.
Акин уже работал вместе с Крюгер в 2017 году над фильмом «На пределе», который принес актрисе награду за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале.
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