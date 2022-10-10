Алена Михайлова и Петр Скворцов спасают свой брак во втором сезоне «Секретов семейной жизни»

По сюжету молодая пара – Никита и Полина (Скворцов и Михайлова) – находится не только в шаге от развода, но и от тюремного заключения. Санитайзеры оказались в ловушке следователя Романа (Лавров): он раскрыл их план и решил шантажировать молодых людей, заставляя продолжать череду убийств блогеров. Многое меняется на похоронах Леры (Екатерина Стеблина): Полина знакомится с ее братом (Мухаметов), между двумя людьми возникает взаимное притяжение. Однако ситуация усугубляется из-за новых, весьма нетривиальных заказов следователя Романа, который неожиданно решает уйти из органов и стать депутатом, запустив свою политическую карьеру.
Согласно его плану, новой жертвой Санитайзеров должна стать крайне популярная блогерша Кира Крауч (Тодоренко). Никите и Полине предстоит выбраться из круговорота шантажа, перестать убивать людей и попытаться реабилитировать свой брак. Впрочем, может быть молодым людям уже нечего сохранять: отношения в этой семье заметно трансформировались, и беременность Полины, которая хочет иметь более надежного отца для своего ребенка — не единственная тому причина.
«Вполне очевидно по финалу первого сезона, что за каждым действием следует противодействие. Моя героиня повзрослела, ей нужно нести ответственность за свои поступки. Второй сезон — это уже будет не совсем комедия. Все станет серьезнее, чем было: не только шутки шутками, а серьезный замес», — говорит Алена Михайлова.
фото: Пресс-служба KION
«Кира Крауч — человек, с которым я бы не дружила. С переменчивым настроением, сама себе на уме, девушка с капелькой спеси и одновременно неуверенная в себе инфантильная блогерша, которая искренне верит, что она творит добрые дела в погоне за хайпом и лайками. Для меня такая большая роль – первая, и я подошла к ней очень трепетно. Занималась с педагогом по актерскому мастерству и даже с мужем прогоняла сцены, чтобы текст отлетал от зубов. Я выписала на листочке всех известных блогеров, начала за ними пристально следить. У меня была целая табличка положительных и отрицательных качеств каждой блогерши, которую я изучала. В итоге, появилась некая компиляция, в которую поверил режиссер», — рассказывает Регина Тодоренко о своей героине.
фото: Пресс-служба KION
Первый сезон сериала «Секреты семейной жизни» вышел эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION в апреле 2021 года. Проект был отмечен как лучший комедийный сериал на международном фестивале веб-сериалов Webfest Berlin в Германии, в программе смотра было представлено 30 проектов со всего мира. Также сериал показали на 3-м российском фестивале Realist Web Fest, где он был награжден специальным призом The Digital Reporter.
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