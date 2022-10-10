Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Варяг»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Международный кинофестиваль «ПитерКиТ» стартует 14 октября

10 октября
2022 год

Новости кино >>
10 октября 2022

14 октября стартует первый этап ХXII Международного фестиваля студенческих фильмов «ПитерКиТ», в котором примут участие работы студентов Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. Внутренний этап продлится до 18 октября, затем фильмы-победители будут соперничать с работами авторов из российских и зарубежных киношкол, сообщают организаторы «ПитерКиТ».

Международный кинофестиваль «ПитерКиТ» стартует 14 октября
фото: Пресс-служба фестиваля «ПитерКиТ»

В этом году президентом фестиваля стал актер театра и кино Михаил Боярский, а жюри первого этапа возглавил режиссер игрового кино, актер и сценарист Антон Сиверс. Генеральным продюсером смотра выступает член Союза кинематографистов России, продюсер и ректор ГИКиТ Наталия Горина. «ПитерКиТ» проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Профессиональное жюри присудит призы в нескольких номинациях — за лучший фильм, режиссуру игровой, документальной и анимационной лент, операторскую работу, работу продюсера, а также награду за лучший дебют, вручаемую студентам 1 и 2 курсов.

Второй «международный» этап и конкурс полнометражных дебютных игровых фильмов фестиваля пройдет с 12 по 16 ноября 2022 года.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Александр Котт возглавит жюри XXII международного фестиваля студенческих фильмов «ПитерКИТ»
персоны
Михаил БоярскийНаталья ГоринаАнтон Сиверс

анонс

Деконструкция «Варяг»

День рождения >>

Григорий Антипенко
Андрей Дударенко
Виктор Зозулин
Лилия Кондрова
Алексей Кравченко
Софья Озерова
Нина Ольхина
Бруно Фрейндлих
Филипп Янковский
Чарльз Дэнс
Ники Илиев
Питер Койот
Бай Линь
Марио Лопес
Данута Стенка
Дэн Стивенс
все родившиеся 10 октября >>

Афиша кино >>

Летят журавли
военный фильм, драма, киноповесть, экранизация
СССР, 1957
Орландо
драма, исторический фильм, научная фантастика
Великобритания, Россия, Италия, Франция, Нидерланд, 1992
Мастер
драма
США, 2012
Лавстори
комедия, мелодрама, роуд-муви
Россия, 2022
Амайа. Дитя вампира
драма, фэнтези
Испания, Франция, 2020
Сказка для старых
драма, криминальный фильм
Россия, 2022
Дикий мужчина
комедия
Дания, 2021
Последний клиент
триллер
Дания, 2022
Шагни вперёд
драма, комедия, музыкальный фильм
Франция, Бельгия, 2022
Апгрейд. Цифровой солдат
боевик
Китай, 2021
Вершина страха
драма, триллер
Великобритания, 2022
Иван Семёнов: Школьный переполох
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен