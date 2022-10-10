Международный кинофестиваль «ПитерКиТ» стартует 14 октября

14 октября стартует первый этап ХXII Международного фестиваля студенческих фильмов «ПитерКиТ», в котором примут участие работы студентов Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. Внутренний этап продлится до 18 октября, затем фильмы-победители будут соперничать с работами авторов из российских и зарубежных киношкол, сообщают организаторы «ПитерКиТ».
фото: Пресс-служба фестиваля «ПитерКиТ»
В этом году президентом фестиваля стал актер театра и кино Михаил Боярский, а жюри первого этапа возглавил режиссер игрового кино, актер и сценарист Антон Сиверс. Генеральным продюсером смотра выступает член Союза кинематографистов России, продюсер и ректор ГИКиТ Наталия Горина. «ПитерКиТ» проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Профессиональное жюри присудит призы в нескольких номинациях — за лучший фильм, режиссуру игровой, документальной и анимационной лент, операторскую работу, работу продюсера, а также награду за лучший дебют, вручаемую студентам 1 и 2 курсов.
Второй «международный» этап и конкурс полнометражных дебютных игровых фильмов фестиваля пройдет с 12 по 16 ноября 2022 года.
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