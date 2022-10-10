Премьера «‎Авроры»‎ Романа Волобуева состоится 26 октября

Премьера черной комедии Романа Волобуева «Аврора» состоится 26 октября на видеосервисах Wink и more.tv. Главную роль в проекте об изнанке киноиндустрии исполнила Лена Тронина, сообщает пресс-служба Wink.
По сюжету Саша Зорина, в 10 лет прославившаяся на всю страну главной ролью в народном блокбастере «Аврора», спустя 15 лет работает телефонным психологом в центре профилактики самоубийств, много пьет и без особого успеха пробует продолжить актерскую карьеру. Придя в себя после затяжного празднования своего 25-го дня рождения, она понимает, что абсолютно не помнит предыдущие четыре недели. Пытаясь восстановить события выпавшего из ее памяти месяца, героиня все глубже погружается в свое прошлое, где все оказывается значительно страшней и опасней, чем она думала.
фото: Пресс-служба Wink
«Мне кажется, этот сериал об одиночестве. Когда человек вдруг просыпается в один день и видит, что люди вокруг него все немного карикатурные. Он пытается определить свое место в том пространстве, которое он себе все это время создавал, но у него не получается, потому что играл не свои роли. А когда играешь не свои роли, у тебя выстраивается не твоя реальность, и эта героиня идет к тому, чтобы как раз узнать, что эта реальность не ее», — говорит Тронина.
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