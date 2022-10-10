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Сестры Полина Гухман и Лиза Ищенко продолжат выяснять отношения в третьем сезоне «Сама дура»

10 октября
2022 год

Новости кино >>
10 октября 2022
Полина Гухман и Лиза Ищенко вернутся к своим ролям в третьем сезоне драмеди «Сама дура». О старте съемок сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER, который выпустит продолжение сериала Анны Зайцевой в 2023 году.

Сестры Полина Гухман и Лиза Ищенко продолжат выяснять отношения в третьем сезоне «Сама дура»
фото: Пресс-служба PREMIER

Подростковый веб-сериал рассказывает о двух сестрах — незрячей Маше (Ищенко) и бунтарке Крис (Гухман). Маша, несмотря на ограниченные возможности, уверенная и знающая себе цену девушка, живущая полной жизнью. Она увлекается пением, встречается с мальчиками и познает мир. А еще – открыто пользуется тем, что родители готовы исполнить любые ее капризы. Сестры часто подставляют друг друга, после чего вместе выбираются из проблем.

Премьера «Сама дура» состоялась в 2020 году. Оба сезона шоу вышли на YouTube и суммарно собрали более 40 млн просмотров. В 2022 году драмеди отметили главным призом немецкого фестиваля веб-сериалов Die Seriale. Также проект участвовал в конкурсе таких престижных смотров веб-сериалов, как LAWEBFEST (США), Seoul Webfest (Южная Корея), T.O. WebFest (Канада) и Bilbao International Digital Festival (Испания).
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