Марина Федункив и Мария Смольникова стали владелицами придорожного кафе

Завершились съемки комедийного сериала «Кафе "Куба"» с Мариной Федункив, под которую изначально писалась роль эксцентричной владелицы придорожного кафе. В кадре компанию ей составила Мария Смольникова, сообщает пресс-служба компании Good Story Media, которая занималась производством проекта для ТНТ.
фото: Пресс-служба Good Story Media
Действие комедии разворачивается в начале нулевых в провинциальном городке, находящемся вблизи федеральной трассы. Главная героиня Тамара – дама бойкая, но при этом добрая и справедливая. Она руководит придорожным кафе, которое досталось ей после того, как муж ушел к Натусику. Однажды «соперница» приезжает к Тамаре с новостью, что супруг скончался, и теперь Наталья также получает свою долю в кафе.
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