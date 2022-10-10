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Марина Федункив и Мария Смольникова стали владелицами придорожного кафе

10 октября
2022 год

Новости кино >>
10 октября 2022

Завершились съемки комедийного сериала «Кафе "Куба"» с Мариной Федункив, под которую изначально писалась роль эксцентричной владелицы придорожного кафе. В кадре компанию ей составила Мария Смольникова, сообщает пресс-служба компании Good Story Media, которая занималась производством проекта для ТНТ.

Марина Федункив и Мария Смольникова стали владелицами придорожного кафе
фото: Пресс-служба Good Story Media

Действие комедии разворачивается в начале нулевых в провинциальном городке, находящемся вблизи федеральной трассы. Главная героиня Тамара – дама бойкая, но при этом добрая и справедливая. Она руководит придорожным кафе, которое досталось ей после того, как муж ушел к Натусику. Однажды «соперница» приезжает к Тамаре с новостью, что супруг скончался, и теперь Наталья также получает свою долю в кафе.

Помимо Федункив и Смольниковой в сериале снялись Григорий Чабан, Виктория Клинкова, Глеб Бочков, Дмитрий Белоцерковский, Екатерина Шумакова, Евгений Сахаров, Кузьма Котрелев, Ксения Отинова и другие. За режиссуру проекта отвечала Жанна КадниковаРеальные пацаны»).
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Кафе «Куба»

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Марина Федункив и Мария Смольникова стали владелицами придорожного кафе фотографии
Марина Федункив и Мария Смольникова стали владелицами придорожного кафе фотографии
Марина Федункив и Мария Смольникова стали владелицами придорожного кафе фотографии
Марина Федункив и Мария Смольникова стали владелицами придорожного кафе фотографии
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