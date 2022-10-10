Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Евгений Морозов и Иван Стебунов отправятся в «Кунгур» 20 октября

10 октября
2022 год

Новости кино >>
10 октября 2022
Премьера детективного сериала «Кунгур» с Евгением Морозовым, Иваном Стебуновым, Евгением Харитоновым и Виктором Сухоруковым состоится 20 октября в Okko, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Евгений Морозов и Иван Стебунов отправятся в «Кунгур» 20 октября
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Сериал расскажет историю рыбацкого поселка – маленького слепка большой страны, где живут свои богатеи и бедняки, трудяги и пьяницы, либералы и державники. Здесь смешное соседствует с трагичным, а высокое – с ничтожным. Этот мирок оберегает сам себя, а каждый дом хранит свои секреты. Но однажды главному герою Егору открывается страшная правда, за которую придется заплатить.

«Я с нетерпением жду выхода нашего сериала, не так часто везет получить такой интересный, сценарий, когда ты читаешь, и у тебя сразу чешутся руки скорее заняться этой историей. В нем есть элементы триллера, а это мой любимый жанр. Кроме того, так совпало, что четверо артистов из театра «Современник», с которыми мы много лет вместе играем на сцене, встретились на площадке. Это здорово — создавать фильм с близкими людьми», — поделился Иван Стебунов.

В актерский состав также вошли Дмитрий Куличков, Виктория Романенко, Юлия Полынская, Александр Голубев, Анна Котова-Дерябина, Владислав Ветров, Борис Невзоров, Леонид Окунев, Валентина Мазунина, Сергей Соцердотский и другие.

«Кунгур» – первый совместный проект в рамках сотрудничества онлайн-кинотеатра Okko с продюсерской компанией «Лампа» Рубена Дишдишяна и Александра Липского.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Проекты Мещаниновой, Волобуева и Козинского вошли в программу фестиваля онлайн-сериалов «Новый сезон»
Онлайн-кинотеатр Okko будет работать бесплатно
Евгений Морозов, Дмитрий Куличков и Евгений Харитонов снимаются в детективе «Кунгур»
Рубен Дишдишян создаст сериалы для Okko
персоны
Анна Котова-ДерябинаДмитрий КуличковЕвгений МорозовИван СтебуновВиктор СухоруковЕвгений Харитонов (II)
фильмы
Кунгур

анонс

День рождения >>

Григорий Антипенко
Андрей Дударенко
Виктор Зозулин
Лилия Кондрова
Алексей Кравченко
Софья Озерова
Нина Ольхина
Бруно Фрейндлих
Филипп Янковский
Чарльз Дэнс
Ники Илиев
Питер Койот
Бай Линь
Марио Лопес
Данута Стенка
Дэн Стивенс
все родившиеся 10 октября >>

Афиша кино >>

Летят журавли
военный фильм, драма, киноповесть, экранизация
СССР, 1957
Орландо
драма, исторический фильм, научная фантастика
Великобритания, Россия, Италия, Франция, Нидерланд, 1992
Мастер
драма
США, 2012
Лавстори
комедия, мелодрама, роуд-муви
Россия, 2022
Амайа. Дитя вампира
драма, фэнтези
Испания, Франция, 2020
Сказка для старых
драма, криминальный фильм
Россия, 2022
Дикий мужчина
комедия
Дания, 2021
Последний клиент
триллер
Дания, 2022
Шагни вперёд
драма, комедия, музыкальный фильм
Франция, Бельгия, 2022
Апгрейд. Цифровой солдат
боевик
Китай, 2021
Вершина страха
драма, триллер
Великобритания, 2022
Иван Семёнов: Школьный переполох
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram