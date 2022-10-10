Евгений Морозов и Иван Стебунов отправятся в «Кунгур» 20 октября

Сериал расскажет историю рыбацкого поселка – маленького слепка большой страны, где живут свои богатеи и бедняки, трудяги и пьяницы, либералы и державники. Здесь смешное соседствует с трагичным, а высокое – с ничтожным. Этот мирок оберегает сам себя, а каждый дом хранит свои секреты. Но однажды главному герою Егору открывается страшная правда, за которую придется заплатить.
«Я с нетерпением жду выхода нашего сериала, не так часто везет получить такой интересный, сценарий, когда ты читаешь, и у тебя сразу чешутся руки скорее заняться этой историей. В нем есть элементы триллера, а это мой любимый жанр. Кроме того, так совпало, что четверо артистов из театра «Современник», с которыми мы много лет вместе играем на сцене, встретились на площадке. Это здорово — создавать фильм с близкими людьми», — поделился Иван Стебунов.
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