Павел Прилучный спешит спасти жизнь своего сына в трейлере фильма «Слон»

В сети появился трейлер триллера «Слон
» режиссёра Гарика Петросяна
(исполнитель роли Гарика в комедии «Любовь в рабочие недели
»).
Сергей спешит к сыну в столичную клинику: ребенка ждет опасная операция. Главное — успеть привезти внушительную сумму, ведь счет идет на минуты. Только вот где и как Сергей раздобыл машину и деньги? И удастся ли ему добраться до цели?..
Главные роли в картине исполнили Павел Прилучный
, Дмитрий Орлов
, Наталья Лански
, Виктор Пипа
, Алексей Терехов
и Владимир Брест
. Продюсерами выступили Гевонд
и Сарик Андреасяны
.
В российский прокат фильм «Слон
» выйдет 17 ноября.
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