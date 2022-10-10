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Павел Прилучный спешит спасти жизнь своего сына в трейлере фильма «Слон»

10 октября
2022 год

Новости кино >>
10 октября 2022
В сети появился трейлер триллера «Слон» режиссёра Гарика Петросяна (исполнитель роли Гарика в комедии «Любовь в рабочие недели»).


Сергей спешит к сыну в столичную клинику: ребенка ждет опасная операция. Главное — успеть привезти внушительную сумму, ведь счет идет на минуты. Только вот где и как Сергей раздобыл машину и деньги? И удастся ли ему добраться до цели?..

Павел Прилучный спешит спасти жизнь своего сына в трейлере фильма «Слон»

Главные роли в картине исполнили Павел Прилучный, Дмитрий Орлов, Наталья Лански, Виктор Пипа, Алексей Терехов и Владимир Брест. Продюсерами выступили Гевонд и Сарик Андреасяны.

В российский прокат фильм «Слон» выйдет 17 ноября.
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Павел Прилучный спешит спасти жизнь своего сына в трейлере фильма «Слон» фотографии
Павел Прилучный спешит спасти жизнь своего сына в трейлере фильма «Слон» фотографии
Павел Прилучный спешит спасти жизнь своего сына в трейлере фильма «Слон» фотографии
Павел Прилучный спешит спасти жизнь своего сына в трейлере фильма «Слон» фотографии
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