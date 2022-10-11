«Девушки с Макаровым» вернутся на службу 24 октября

Третий сезон комедийного сериала «Девушки с Макаровым» выйдет 24 октября на ТНТ. К актерскому составу проекта присоединится Юлия Топольницкая — в роли обаятельной стажерки РОВД Бутово, которая проявит внимание к герою Дмитрия Лысенкова, сообщает пресс-служба телеканала.
Третий сезон начнется в тюремной камере, куда Макаров придет навестить свою возлюбленную, специалистку IT-отдела и хакершу Валерию Крапивину. Мужчина добивается смягчения ее приговора, и теперь Лера будет отбывать свой срок под домашним арестом в квартире вместе с Макаровым, где их романтичным отношениям предстоит пройти проверку бытом.
Проверка терпения героя ждет и на работе: постоянный конфликт интересов и мировоззрений с начальником следствия Вяземским рискует дойти в сезоне до своего апогея. Продолжат испытывать Павла и девушки, которые с переменным успехом совмещают службу в органах и свою личную жизнь: Туркина – в отношениях с криминалистом, Верба – в поисках отца для своего сына, Синицкая – в постоянных интрижках и приключениях, Попова – в тысячах комичных ситуаций. Одно останется неизменным: несмотря на все сложности, герои продолжат следить за порядком на столичных улицах.
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