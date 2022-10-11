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«Девушки с Макаровым» вернутся на службу 24 октября

11 октября
2022 год

Новости кино >>
11 октября 2022
Третий сезон комедийного сериала «Девушки с Макаровым» выйдет 24 октября на ТНТ. К актерскому составу проекта присоединится Юлия Топольницкая — в роли обаятельной стажерки РОВД Бутово, которая проявит внимание к герою Дмитрия Лысенкова, сообщает пресс-служба телеканала.

«Девушки с Макаровым» вернутся на службу 24 октября
фото: Пресс-служба ТНТ

В продолжении истории о взаимовыгодном сотрудничестве матерого опера Макарова в исполнении Павла Майкова и четверых его подопечных к своим ролям вернутся актрисы Валерия Астапова, Алевтина Тукан, Влада Ермолаева и Елена Полянская. Также в новом сезоне зрители вновь встретятся с персонажами Натальи Бардо, Никиты Тарасова, Георгия Дронова и Андрея Пынзару.

«Девушки с Макаровым» вернутся на службу 24 октября
фото: Пресс-служба ТНТ

Третий сезон начнется в тюремной камере, куда Макаров придет навестить свою возлюбленную, специалистку IT-отдела и хакершу Валерию Крапивину. Мужчина добивается смягчения ее приговора, и теперь Лера будет отбывать свой срок под домашним арестом в квартире вместе с Макаровым, где их романтичным отношениям предстоит пройти проверку бытом.

Проверка терпения героя ждет и на работе: постоянный конфликт интересов и мировоззрений с начальником следствия Вяземским рискует дойти в сезоне до своего апогея. Продолжат испытывать Павла и девушки, которые с переменным успехом совмещают службу в органах и свою личную жизнь: Туркина – в отношениях с криминалистом, Верба – в поисках отца для своего сына, Синицкая – в постоянных интрижках и приключениях, Попова – в тысячах комичных ситуаций. Одно останется неизменным: несмотря на все сложности, герои продолжат следить за порядком на столичных улицах.
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№ 1
Элинкаа   11.10.2022 - 09:34
Пахпахпхах, домашний арест вместе с молодым человеком? Вообще звучит интересно, сериал в то в целом не такой плохой, просто для своей аудитории читать далее>>
Всего сообщений: 1
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