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От лиричной волшебницы до ведьмы-неудачницы: анонсировано полнометражное аниме для всей семьи

11 октября
2022 год

Новости кино >>
11 октября 2022
Студия Production I.GПризрак в доспехах», «Ао Аси») анонсировала полнометражный аниме-проект. Принудительной экранизации удостоится «Ведьма-неудачница: Фука и темная ведьма» из серии детских фэнтези-ранобэ «Ведьма-неудачница». Правда, волшебные приключения подоспеют не раньше следующей весны, так что пока смотрим лишь на ключевой арт. Премьера назначена на весну 2023-го.

От лиричной волшебницы до ведьмы-неудачницы: анонсировано полнометражное аниме для всей семьи
Сюжет расскажет о неуклюжей неофитке колдовства Фуке, точнее — о том случае, когда она случайно сломала печать и освободила темную ведьма, однажды чуть не уничтожившую весь мир.

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Руководит шабашем Такаюки Хамана, режиссер «Принца тенниса» и «Лиричной волшебницы Нанохи». Нерадивую протагонистку Фуку озвучивает Хонока Иноуэ (Фираколрибия Дрио из «Если будешь не занят, спасешь меня от апокалипсиса?», Тампопо из «В сердце куноити Цубаки»), а ее подруги Титосэ и Карин позаимствуют голоса соответственно у Муцуми Тамуры (Нат из «Созданного в Бездне») и Манако Ивами (Тору Хонда из «Фруктовой корзины»).

От лиричной волшебницы до ведьмы-неудачницы: анонсировано полнометражное аниме для всей семьи

Первый том ведьмовского ранобэ поступил на книжные прилавки в 2006 году. Всего франшиза насчитывает 17 новелл и один сборник рассказов. Последняя на сегодняшний день печатная история похождений Фуки («Ведьма-неудачница в Темном Дворце») вышла в 2013 году.
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Аой АситоВ сердце куноити ЦубакиЕсли будешь не занят, спасёшь меня от апокалипсиса? Если будешь не занят, спасёшь меня от апокалипсиса?Лиричная волшебница НанохаПризрак в доспехахПринц теннисаСозданный в БезднеФруктовая корзина

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От лиричной волшебницы до ведьмы-неудачницы: анонсировано полнометражное аниме для всей семьи фотографии
От лиричной волшебницы до ведьмы-неудачницы: анонсировано полнометражное аниме для всей семьи фотографии
От лиричной волшебницы до ведьмы-неудачницы: анонсировано полнометражное аниме для всей семьи фотографии
От лиричной волшебницы до ведьмы-неудачницы: анонсировано полнометражное аниме для всей семьи фотографии
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