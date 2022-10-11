От лиричной волшебницы до ведьмы-неудачницы: анонсировано полнометражное аниме для всей семьи

Студия Production I.G
(«Призрак в доспехах
», «Ао Аси
») анонсировала полнометражный аниме-проект. Принудительной экранизации удостоится «Ведьма-неудачница: Фука и темная ведьма
» из серии детских фэнтези-ранобэ «Ведьма-неудачница
». Правда, волшебные приключения подоспеют не раньше следующей весны, так что пока смотрим лишь на ключевой арт. Премьера назначена на весну 2023-го.
Сюжет расскажет о неуклюжей неофитке колдовства Фуке, точнее — о том случае, когда она случайно сломала печать и освободила темную ведьма, однажды чуть не уничтожившую весь мир.
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«Ая и ведьма» — похожая история от сына Хаяо Миядзаки
Руководит шабашем Такаюки Хамана
, режиссер «Принца тенниса
» и «Лиричной волшебницы Нанохи
». Нерадивую протагонистку Фуку озвучивает Хонока Иноуэ
(Фираколрибия Дрио из «Если будешь не занят, спасешь меня от апокалипсиса?
», Тампопо из «В сердце куноити Цубаки
»), а ее подруги Титосэ и Карин позаимствуют голоса соответственно у Муцуми Тамуры
(Нат из «Созданного в Бездне
») и Манако Ивами
(Тору Хонда из «Фруктовой корзины
»).
Первый том ведьмовского ранобэ поступил на книжные прилавки в 2006 году. Всего франшиза насчитывает 17 новелл и один сборник рассказов. Последняя на сегодняшний день печатная история похождений Фуки («Ведьма-неудачница в Темном Дворце
») вышла в 2013 году.
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