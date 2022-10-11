Александр Горбатов и Дарья Урсуляк отправятся в ГДР

Действие сериала разворачивается на рубеже 1980-90-х годов во время схватки за архивы Министерства госбезопасности ГДР, которое привычно называли Штази. Главный герой сериала — советский разведчик Александр Нечаев, который оказался в центре операции, организованной спецслужбами западных стран. Берлин бурлит — митинги и протесты, требования об объединении ФРГ и ГДР, совсем скоро падет Берлинская стена. Все это притягивает сотрудников спецслужб разных стран мира. Их главный интерес — документы Штази с досье на мировых политиков, данными об агентурной сети и другими секретами.
Эта история объединяет героев из самых разных слоев общества: среди действующих лиц представители высшей власти ГДР и СССР, агенты Штази, КГБ и ЦРУ, артисты и многие другие. У каждого персонажа в этой сложной шпионской партии своя роль и своя судьба, порой трагичная. Многие становятся жертвами обстоятельств, так и не осознав, что это не случайность, а хитро задуманная и тщательно спланированная операция.
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