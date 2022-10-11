Евдокия Лаврухина расскажет, как выйти замуж за француза

По сюжету экскурсовод Даша вынуждена согласиться на неожиданное предложение бывшей однокурсницы Алисы — поработать риелтором на одной из сделок, выдавая себя за нее. Невинная ложь приводит к неожиданным последствиям. Потенциальный покупатель, француз Пьер Сабуров, очарован Алисой. Он приезжает в Россию, чтобы подписать договор и ближе с ней познакомиться. Каково же было удивление Даши, когда вместо француза Пьера она видит перед собой друга детства Петю, с которым много лет назад познакомилась на теплоходе.
«Работая над персонажем, мне было очень важно передать ему желание бороться за себя, свое счастье и любовь. Мы достаточно разные люди. Главное наше отличие в том, что я очень энергичный, а он более спокойный и сдержанный. Было интересно играть совершенно не похожего на меня человека», — отметил Стефан де Дюрфор.
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