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Евдокия Лаврухина расскажет, как выйти замуж за француза

11 октября
2022 год

Новости кино >>
11 октября 2022
Евдокия Лаврухина и Стефан де Дюрфор исполнили главные роли в мелодраме «Как выйти замуж за француза». О завершении съемок проекта сообщила пресс-служба телеканала «Dомашний».

Евдокия Лаврухина расскажет, как выйти замуж за француза
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету экскурсовод Даша вынуждена согласиться на неожиданное предложение бывшей однокурсницы Алисы — поработать риелтором на одной из сделок, выдавая себя за нее. Невинная ложь приводит к неожиданным последствиям. Потенциальный покупатель, француз Пьер Сабуров, очарован Алисой. Он приезжает в Россию, чтобы подписать договор и ближе с ней познакомиться. Каково же было удивление Даши, когда вместо француза Пьера она видит перед собой друга детства Петю, с которым много лет назад познакомилась на теплоходе.

«Работая над персонажем, мне было очень важно передать ему желание бороться за себя, свое счастье и любовь. Мы достаточно разные люди. Главное наше отличие в том, что я очень энергичный, а он более спокойный и сдержанный. Было интересно играть совершенно не похожего на меня человека», — отметил Стефан де Дюрфор.

В актерский состав проекта также вошли Сергей Подольный, Кристина Шелобкова, Джульетта Геринг, Анастасия Теплинская, Дарья Эгерман, Сергей Иванюк и другие.
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Джульетта ГерингСтефан Де ДюрфорСергей ИванюкЕвдокия ЛаврухинаСергей ПодольныйАнастасия ТеплинскаяКристина ШелобковаДарья Эгерман
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Как выйти замуж за француза

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