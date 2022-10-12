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Не стало Анджелы Лэнсбери

12 октября
2022 год

Новости кино >>
12 октября 2022

Актриса Анджела Лэнсбери скончалась в возрасте 96 лет — за пять дней до своего 97-летия, сообщает Deadline со ссылкой на семью артистки. Наибольшую популярность ей принесла роль Джессики Флетчер в сериале «Она написала убийство».

Не стало Анджелы Лэнсбери
фото: Getty Images

Анджела Бриджид Лэнсбери родилась 16 октября 1925 года в Лондоне. В 1942 году вместе с матерью, актрисой Мойной МакГилл, она эмигрировала в США. В кино дебютировала двумя годами позднее в фильме «Газовый свет», который принес ей номинацию на «Оскар». Появление в картинах «Портрет Дориана Грея» и «Манчжурский кандидат» также подарили актрисе номинации на премию Американской киноакадемии. В 2014 году ей вручили почетный «Оскар» за вклад в кинематограф.

Лэнсбери с успехом играла в музыкальных комедиях «Набалдашник и метла» и «Кое-что для каждого», исполнила главные роли в классических детективах по романам Агаты Кристи — Саломи Оттербурн в «Смерти на Ниле», мисс Марпл в «Зеркало треснуло», мисс Фрой в римейке триллера Хичкока «Леди исчезает», Грэнни в детективе «В компании волков». За время своей карьеры Анджела Лэнсбери получила шесть «Золотых глобусов», а также пять театральных премий «Тони».
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Анджела ЛэнсбериМойна МакГилл
фильмы
В компании волковГазовый светЗеркало треснулоЛеди исчезаетМаньчжурский кандидатНабалдашник и метлаОна написала убийствоПортрет Дориана ГреяРоковое путешествие

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