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Мария Машкова сыграет в четвертом сезоне «Ради всего человечества» для Apple TV+

12 октября
2022 год

Новости кино >>
12 октября 2022
Мария Машкова присоединилась к актерскому составу четвертого сезона сериала «Ради всего человечества», который выходит на стриминговом сервисе Apple TV+ с 2019 года, сообщает Deadline.

Мария Машкова сыграет в четвертом сезоне «Ради всего человечества» для Apple TV+
фото: Мария Машкова в сериале "Женщина в состоянии развода" / Пресс-служба KION

Проект рассказывает об альтернативной реальности, где 26 июня 1969 года США проиграли космическую гонку СССР: космонавт Алексей Леонов водрузил на лунной поверхности красное знамя, после чего многие проекты NASA были закрыты. В третьем сезоне страны устремились на Марс, а действие развернулось в 1990-е. Четвертый сезон будет посвящен событиям 2000-х. Машкова сыграет второго пилота по имени Светлана.

К касту продолжения также присоединились Дэниел Стерн, Тоби Кеббелл и Димитар Маринов, который воплотит образ ветерана полетов на Марс.

Мария Машкова уже шесть лет живет с мужем и детьми в США. В числе грядущих зарубежных проектов с ее участием — сериал «Леди в озере» с Натали Портман и научно-фантастический триллер «I.S.S.», где партнерами Машковой по съемочной площадки были Ариана ДеБос и Крис Мессина. Также российская актриса снялась в картине Кирилла Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке», где образ писателя воплотил Бен Уишоу.
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Лимонов, баллада об ЭдичкеРади всего человечества

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