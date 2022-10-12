Мария Машкова сыграет в четвертом сезоне «Ради всего человечества» для Apple TV+

фото: Мария Машкова в сериале "Женщина в состоянии развода" / Пресс-служба KION
Проект рассказывает об альтернативной реальности, где 26 июня 1969 года США проиграли космическую гонку СССР: космонавт Алексей Леонов водрузил на лунной поверхности красное знамя, после чего многие проекты NASA были закрыты. В третьем сезоне страны устремились на Марс, а действие развернулось в 1990-е. Четвертый сезон будет посвящен событиям 2000-х. Машкова сыграет второго пилота по имени Светлана.
К касту продолжения также присоединились Дэниел Стерн, Тоби Кеббелл и Димитар Маринов, который воплотит образ ветерана полетов на Марс.
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