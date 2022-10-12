Лиза Моряк помогает Павлу Прилучному раскрывать преступления в мистическом детективе «Сны»

Главная героиня Женя Журавлева (Моряк) — внештатный сотрудник полиции. Она помогает раскрывать преступления благодаря невероятной способности: ей снятся провидческие сны в местах, где кто-то умер. Привлекший ее к работе в полиции капитан Макаров (Прилучный) полагает, что это великий дар. Сама Женя считает свою способность проклятием.
«Идея сериала мне понравилась тем, что это не просто детектив. Тут есть мистическая составляющая, которая интригует зрителя. Всегда интересно узнать, что творится в голове у соседа. Наш сериал через сны главной героини дает возможность заглянуть и подсмотреть за другими персонажами. В этом проекте я снова играю полицейского, но в капитане Макарове нет ничего от образа «Мажора». Он совершенно другой — вдумчивый, рассудительный», — отметил Прилучный.
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