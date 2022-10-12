Филипп Янковский и Федор Федотов приступили к съемкам в криминальной драме «Гнать»

Действие сериала происходит в одном из провинциальных городов, где еще в советские времена был построен градообразующий аффинажный завод. В 90-е здесь процветало воровство, рейдерство и криминал, а в наши дни беззакония вроде больше нет, рабочие вовремя получают зарплату, счета избранных пополняются, жизнь в глубинке идет своим чередом. И вроде бы все довольны — кроме главного героя, авто-угонщика по кличке Цыган, который вершит «справедливость» и угоняет машины только у тех, «кто этого заслуживает». Цыган хочет отомстить виновникам в смерти его отца, но не знает, кто они, ведь с тех пор прошло 20 лет.
Проект будет состоять из шести серий хронометражем в один час каждая. Режиссерское кресло занял Динар Гарипов, который работал над вторым сезоном «Территории» для PREMIER. Производством «Гнать» занимается компания Good Story Media.
фото: Пресс-служба PREMIER
«Эта история о проклятом и благословенном месте, о вечной золотой лихорадке, о жажде завладеть Эльдорадо и о желании героев, не вернувшихся из эпохи 90-х, любыми путями восстановить справедливость – так, как они эту справедливость понимают. Город этот проклят уже только за то, что здесь слишком многие поклонялись золотому тельцу. Кто кого плавит: люди золото, или золото – людей?», — говорит автор сценария Георгий Меньшиков.
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