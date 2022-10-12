«Конец света» наступит 27 октября: Кинопоиск анонсировал грядущие премьеры

Онлайн-кинотеатр Кинопоиск провел презентацию новых проектов «Плюс студии» и анонсировал премьеры оригинальных фильмов и сериалов.
фото: К/ф "Конец света"
Так, премьера инфернальной комедии Александра Незлобина «Конец света», где Юрий Колокольников в образе сатаны наведывается на Землю, состоится 27 октября. Князь тьмы намерен устроить апокалипсис, а помочь ему в этом должен сын-Антихрист (Семен Трескунов). «Монастырь» Александра Молочникова, в начале осени пропавший из конкурса фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», все-таки обзавелся датой премьеры — он выйдет 19 ноября. В центре сюжета — молодая тусовщица (первая драматическая роль блогера Анастасии Ивлеевой), которая скрывается от преследователей в стенах храма. Кроме того, оригинальный сериал Кинопоиска «Нулевой Пациент» вскоре получит телепремьеру на Первом канале.
Вселенная «Беспринципных» обзаведется полнометражным продолжением — «Беспринципные в деревне» о том, как жители Патриарших выживают за городом. В проекте к своей роли вернется герой Павла Деревянко — Виталик. Отдельный полный метр получит и другой проект, представленный на Кинопоиске, — «Триггер». Его режиссером стала Александра Ремизова, шоураннер двух сезонов оригинального сериала. Сейчас фильм находится на этапе потстродакшена, а третий сезон «Триггера» — в разработке.
Кроме того, был анонсирован проект «Внутри убийцы» по мотивам одноименной книги Майка Омера. Это история о криминальном психологе, которая по паре незначительных деталей способна воссоздать облик и образ действий самого хитроумного преступника. Над сериалом будет работать команда мистического сериала «Топи» под руководством режиссера Владимира Мирзоева. В касте — Анастасия Евграфова, Тихон Жизневский и Сергей Гилев.
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