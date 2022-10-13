Крокодил в здании: поучительное аниме «Египетские боги» расширяет пантеон

Официальный сайт аниме «Египетские боги
» поделился информацией о новом сэйю для второго сезона: Себек — бог воды и розлива Нила — заговорит голосом Дзюнъити Сувабэ
(король проклятий Сукуна из «Магической битвы
» и примерный семьянин Тэцуо Тосу из «Моего домашнего героя
»). Подробно о первом сезоне мы писали в отдельном тексте
.
В режиссерское кресло вернется Кацуя Кикути
(«Королевский репетитор
»), к нему вновь присоединятся сценарист Юитиро Хигасидэ
(«Школьная жизнь
») , композитор Кэйдзи Инай
(«Токийские вороны
») и дизайнер персонажей Рена Окуяма («Рай Сэнгоку
»).
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Что касается остальных актеров озвучки, то глобальных изменений в пантеоне не предвидится:
Хиро Симоно
в роли Анубиса
Юки Кадзи
в роли Тота
Ю Кобаяси
в роли Бастет
Томоя Накамура
в роли Рассказчика
Хикару Мидорикава
в роли Меджеда
Хироюки Ёсино
в роли Сета
Нобунага Симадзаки
в роли Гора
Кэндзиро Цуда
в роди Ра
Кодзи Юса
в роли Апопа
Дайсукэ Намикава
в роли Хнум
Юкари Тамура
в роли Са-та
Сёта Аой
в роли Венет
Второй сезон продолжит историю о развеселой жизни египетских божеств
в современном альтернативном мире, но информации о точной дате релиза пока не поступало: Анубис терпел и нам велел.
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