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Крокодил в здании: поучительное аниме «Египетские боги» расширяет пантеон

13 октября
2022 год

Новости кино >>
13 октября 2022

Официальный сайт аниме «Египетские боги» поделился информацией о новом сэйю для второго сезона: Себек — бог воды и розлива Нила — заговорит голосом Дзюнъити Сувабэ (король проклятий Сукуна из «Магической битвы» и примерный семьянин Тэцуо Тосу из «Моего домашнего героя»). Подробно о первом сезоне мы писали в отдельном тексте.

Крокодил в здании: поучительное аниме «Египетские боги» расширяет пантеон

В режиссерское кресло вернется Кацуя КикутиКоролевский репетитор»), к нему вновь присоединятся сценарист Юитиро ХигасидэШкольная жизнь») , композитор Кэйдзи ИнайТокийские вороны») и дизайнер персонажей Рена Окуяма («Рай Сэнгоку»).

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Что касается остальных актеров озвучки, то глобальных изменений в пантеоне не предвидится:

Хиро Симоно в роли Анубиса
Юки Кадзи в роли Тота
Ю Кобаяси в роли Бастет
Томоя Накамура в роли Рассказчика
Хикару Мидорикава в роли Меджеда
Хироюки Ёсино в роли Сета
Нобунага Симадзаки в роли Гора
Кэндзиро Цуда в роди Ра
Кодзи Юса в роли Апопа
Дайсукэ Намикава в роли Хнум
Юкари Тамура в роли Са-та
Сёта Аой в роли Венет

Крокодил в здании: поучительное аниме «Египетские боги» расширяет пантеон

Второй сезон продолжит историю о развеселой жизни египетских божеств в современном альтернативном мире, но информации о точной дате релиза пока не поступало: Анубис терпел и нам велел.
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Крокодил в здании: поучительное аниме «Египетские боги» расширяет пантеон фотографии
Крокодил в здании: поучительное аниме «Египетские боги» расширяет пантеон фотографии
Крокодил в здании: поучительное аниме «Египетские боги» расширяет пантеон фотографии
Крокодил в здании: поучительное аниме «Египетские боги» расширяет пантеон фотографии
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