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Андрей Бурковский проживает жизнь «на перемотке»

13 октября
2022 год

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13 октября 2022
В Санкт-Петербурге завершились съемки фантастической комедии «Я на перемотке!» режиссера и продюсера Никиты Владимирова. В главной роли — Андрей Бурковский, сообщает пресс-служба проекта.

Андрей Бурковский проживает жизнь «на перемотке»

По сюжету Максим — перспективный менеджер в крупной страховой компании. Как у многих миллениалов, его проблема — рассеянное внимание. Макс постоянно путает срочное с главным, задвигая отношения с любимой девушкой Сашей и близкими куда-то далеко «за поля» списка приоритетов. Деньги, карьера, успех появятся в жизни героя внезапно, сразу после встречи с загадочной таксисткой Тамарой Петровной, которая подвозит Макса и Сашу в день годовщины их знакомства. Естественно, именно в этот день на Макса свалилась срочная работа и очередной карьерный шанс, и он уверен, что пикник на пляже, как и всё остальное, можно отложить на «потом». Но «потом» наступает прямо сейчас, и Макс начинает проживать жизнь на перемотке.

На съемках компанию Бурковскому составили Ксения Теплова, Ирина Пегова, Татьяна Догилева, Федор Лавров, Сергей Барковский и Наталия Фиссон.

Андрей Бурковский проживает жизнь «на перемотке»

«Моя героиня Наташа — полная противоположность своего брата Максима. Это женщина, которая живет на полную катушку. Ее бросает из стороны в сторону по жизни, она кидается то в одну, то в другую авантюру. У нее много разных мужчин: в возрасте и молодых. В погоне за счастьем она постоянно меняет имидж, статус и образ жизни. Она каждый раз настолько разная, что у меня ощущение, как будто я сыграла несколько ролей в разных фильмах», — рассказала Пегова.

Съемки проходили в Санкт-Петербурге, Комарово и в Сестрорецке — при финансовой поддержке Министерства культуры РФ, Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Фонда Михаила Баженова.
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