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Михаил Пореченков, Дмитрий Нагиев и Наталья Бочкарева сыграют в «Кино про бандитов»

13 октября
2022 год

Новости кино >>
13 октября 2022
Онлайн-кинотеатр PREMIER объявил о старте съемок криминальной комедии «Кино про бандитов». В сериале сыграют Михаил Пореченков, Дмитрий Нагиев, Станислав Дужников, Михаил Евланов, Наталья Бочкарева, Анна Банщикова и Сергей Астахов.

Михаил Пореченков, Дмитрий Нагиев и Наталья Бочкарева сыграют в «Кино про бандитов»
фото: Пресс-служба PREMIER

Главный герой Гавр – главарь ОПГ из провинциального города — выходит из тюрьмы после 12 лет заключения. Он немногословный, неулыбчивый, не особо крупный мужчина, который выглядит опасным. На свободе герой решает, что его жизнь заслуживает экранизации и делится планами с друзьями — бывшим бандитом, а сейчас ворчливым таксистом Беляшом и охранником из ЧОПа Коляном. Но поскольку в кинопроизводстве мужчины оказываются впервые, они действуют привычными методами и берут в заложники актера, который должен помочь им в создании фильма.

Режиссером «Кино про бандитов» выступает Сергей МалюговМорские дьяволы. Особое задание», «Под защитой»). Производством сериала занимается компания ТРОМЕДИА.
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Сергей АстаховАнна БанщиковаНаталья БочкарёваСтанислав ДужниковМихаил ЕвлановСергей МалюговДмитрий НагиевМихаил Пореченков
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