Михаил Пореченков, Дмитрий Нагиев и Наталья Бочкарева сыграют в «Кино про бандитов»

Главный герой Гавр – главарь ОПГ из провинциального города — выходит из тюрьмы после 12 лет заключения. Он немногословный, неулыбчивый, не особо крупный мужчина, который выглядит опасным. На свободе герой решает, что его жизнь заслуживает экранизации и делится планами с друзьями — бывшим бандитом, а сейчас ворчливым таксистом Беляшом и охранником из ЧОПа Коляном. Но поскольку в кинопроизводстве мужчины оказываются впервые, они действуют привычными методами и берут в заложники актера, который должен помочь им в создании фильма.
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