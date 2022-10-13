Найдена актриса на роль новой Барбареллы

Проект находится на ранней стадии разработки, пока у него нет сценариста и режиссера, но известно, что Суини также выступит исполнительным продюсером. Производством займется студия Sony Pictures.
По сюжету картины Роже Вадима молодой ученый Дюранд-Дюранд неожиданно исчез в неизведанных окрестностях звезды Тау-Сети по пути на Полярную Звезду. Президент Солнечной системы прекрасно осведомлен, что Дюранд-Дюранд изобрел позитронный луч, который может уничтожить не только Солнечную систему, но и всю Вселенную. Он призывает на помощь прекрасную Барбареллу. Она встречается с представителями рас и цивилизаций самой разнообразной внешности и несет им свою любовь.
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