Найдена актриса на роль новой Барбареллы

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Ирина Носова, Лукерья Ильяшенко и Юлия Серина примут участие в психологическом марафоне

13 октября

Михаил Пореченков, Дмитрий Нагиев и Наталья Бочкарева сыграют в «Кино про бандитов»

Новая комедия PREMIER расскажет о криминальном авторитете, который решил снять фильм о своей жизни