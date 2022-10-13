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Найдена актриса на роль новой Барбареллы

13 октября
2022 год

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13 октября 2022
Звезда «Эйфории» и «Белого лотоса» Сидни Суини исполнит главную роль в фэнтези «Барбарелла» по мотивам серии французских комиксов Жан-Клода Фореста. Первую и самую известную экранизацию «Барбареллы» в 1968 году поставил Роже Вадим, а образ очаровательной наемницы воплотила Джейн Фонда, сообщает Deadline.

Найдена актриса на роль новой Барбареллы
фото: Сидни Суини в сериале "Эйфория"

Проект находится на ранней стадии разработки, пока у него нет сценариста и режиссера, но известно, что Суини также выступит исполнительным продюсером. Производством займется студия Sony Pictures.

По сюжету картины Роже Вадима молодой ученый Дюранд-Дюранд неожиданно исчез в неизведанных окрестностях звезды Тау-Сети по пути на Полярную Звезду. Президент Солнечной системы прекрасно осведомлен, что Дюранд-Дюранд изобрел позитронный луч, который может уничтожить не только Солнечную систему, но и всю Вселенную. Он призывает на помощь прекрасную Барбареллу. Она встречается с представителями рас и цивилизаций самой разнообразной внешности и несет им свою любовь.
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