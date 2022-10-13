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Эмма Маккей в образе самой загадочной из сестер Бронте в трейлере байопика «Эмили»

13 октября
2022 год

Новости кино >>
13 октября 2022
В сети появился трейлер байопика «Эмили» о знаменитой английской писательнице Эмили Бронте, авторе романа «Грозовой перевал». Ее образ воплотила Эмма МаккейСексуальное просвещение», «Смерть на Ниле»).



Своенравная Эмили, самая загадочная из сестер Бронте, почти не покидает родовое поместье в Йоркшире. Она живет в мире печальных грез, боготворит брата Бренуэлла, терпит покровительство старшей сестры Шарлотты. Однажды их дом принимает постояльца – обаятельного викария Уильяма Уэйтмана. Эмили влюбляется в него, переживая мгновения тайной страсти, бунт, взлеты и падения. Отказываясь жить с оглядкой на других, она бросает вызов себе и возлюбленному.

В кадре компанию Маккей составили Оливер Джексон-Коэн и Финн Уайтхед. За сценарий и режиссуру отвечала Фрэнсис О'Коннор, а продюсером выступил Дэвид Бэррон, работавший над фильмами о Гарри Поттере.

«Эмили» выходит в российский прокат 17 ноября.
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Эмма Маккей в образе самой загадочной из сестер Бронте в трейлере байопика «Эмили» фотографии
Эмма Маккей в образе самой загадочной из сестер Бронте в трейлере байопика «Эмили» фотографии
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