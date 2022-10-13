Эмма Маккей в образе самой загадочной из сестер Бронте в трейлере байопика «Эмили»

В сети появился трейлер байопика «Эмили
» о знаменитой английской писательнице Эмили Бронте, авторе романа «Грозовой перевал». Ее образ воплотила Эмма Маккей
(«Сексуальное просвещение
», «Смерть на Ниле
»).
Своенравная Эмили, самая загадочная из сестер Бронте, почти не покидает родовое поместье в Йоркшире. Она живет в мире печальных грез, боготворит брата Бренуэлла, терпит покровительство старшей сестры Шарлотты. Однажды их дом принимает постояльца – обаятельного викария Уильяма Уэйтмана. Эмили влюбляется в него, переживая мгновения тайной страсти, бунт, взлеты и падения. Отказываясь жить с оглядкой на других, она бросает вызов себе и возлюбленному.
В кадре компанию Маккей составили Оливер Джексон-Коэн
и Финн Уайтхед
. За сценарий и режиссуру отвечала Фрэнсис О'Коннор
, а продюсером выступил Дэвид Бэррон
, работавший над фильмами о Гарри Поттере.
«Эмили» выходит в российский прокат 17 ноября.
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