Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Варяг»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

XXXII Международный кинофестиваль «Послание к человеку» представил программу смотра

14 октября
2022 год

Новости кино >>
14 октября 2022

Старейший петербургский кинофестиваль «Послание к человеку», который пройдет с 21 по 29 октября на площадках Северной столицы, опубликовал свою программу. В этом году в традиционных для смотра сессиях – международной, национальной и конкурсе экспериментальных фильмов In Silico – будут показаны 50 фильмов, 19 из них российские. Еще 92 ленты покажут вне конкурса.

Фестиваль откроют сразу два фильма: дебютная режиссерская работа Динары Друкаровой «Лили и море» о побеге от обыденности на край света и драма Алексея Федорченко «Большие змеи Улли-Кале» – история долгих и непростых взаимоотношений народов, населяющих Россию и Кавказ. Фильм вдохновлен эстетикой немого кино, тем самым обращаясь к другой антропологической работе режиссера – «Ангелам революции».

XXXII Международный кинофестиваль «Послание к человеку» представил программу смотра
фото: пресс-служба "Послания к человеку" / кадр из фильма "Большие змеи Улли-Кале"

В конкурсе полнометражных документальных фильмов представлены пять работ. «Куда мы едем?» Руслана Федотова (Россия, Беларусь) – отстраненный взгляд на жизнь в искусственном свете, зафиксированный режиссером в Московском метрополитене, лучший дебют на фестивале IDFA и видный участник особенно сложного в этом году «Артдокфеста». «Поверни свое тело к солнцу» – о судьбе военнослужащего Красной армии, попавшего в немецкий плен и разыскиваемого родными много лет спустя, продолжение большого исследования российских реалий от Алены ван дер Хорст (Нидерланды), в 2005 году поставившей документальный фильм «Борис Рыжий». Французские кинематографисты в ленте «Николае» запечатлели на камеру социальный эксперимент с «воскрешением» диктатора Николае Чаушеску и реакцию жителей румынской деревни на возвращение одиозного вождя. В течение года соавтор Александра Расторгуева швейцарец Антуан Каттин наблюдал за жителями Санкт-Петербурга и создал «Праздник» – полотно-трагикомедию о русской душе выходного дня, в то время как Хумайра Билкис (Бангладеш) вскрывает трудности семейных взаимоотношений, религии и современности в «То, что я не могу рассказать своей матери».

«Как и в прошлые годы международная конкурсная программа фестиваля в этом году состоит из фильмов, демонстрирующих широкий спектр тем и выразительных средств, которые используют режиссеры для создания емких художественных высказываний. В этом году мы как никогда осознаем, что самой важной ценностью является поиск взаимопонимания между людьми. Герои фильмов конкурса очень разные – их жизнь полна ярких событий и сложных ситуаций, в которых они остаются верны своим убеждениям, но всегда готовы к диалогу с окружающими», – рассказывает креативный продюсер «Послания к человеку» Андрей Василенко.

XXXII Международный кинофестиваль «Послание к человеку» представил программу смотра
фото: пресс-служба "Послания к человеку" / кадр из фильма "Праздники"

На полях смотра состоятся более десятка премьер российского и зарубежного кино. Петербургский кинотеатр «Аврора» станет площадкой для показа нового фильма Адильхана Ержанова (его «Голиаф» – одно из главных событий прошедшего фестиваля в Венеции) «Обучение Адемоки», в фокусе которого окажется жизнь нелегальной мигрантки в Казахстане. Фильмом закрытия «Послания к человеку» станет док Любови Аркус «Балабанов. Колокольня. Реквием», выросшая из хроники съемок последней ленты режиссера в осмысление утраты.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Бабий Яр. Контекст» Сергея Лозницы получил Гран-при кинофестиваля «Послание к человеку»
Послание к человеку - 2020: Кинофестиваль - это боль
Послание к Человеку - 2019: «Распад социализма» по-немецки и по-румынски
«Полуночная помощь» завоевала главный приз на фестивале «Послание к Человеку»
«Послание к человеку»–2019: «Раскрашенная птица». Смерть — это мы
Послание к Человеку - 2019: Два претендента на главный приз - «Земля мёда» и «Полуночная помощь»
Послание к человеку-2019: Что смотреть на фестивале в Санкт-Петербурге
«Послание к человеку»-2018: Фидель Михаилу машет рукой. Новые консерваторы и эхо свободы
Послание к человеку - 2018: Джем Коэн. Реальность без конца
Послание к человеку-2018: «Акварель» Виктора Косаковского. Я вижу Бога
«Белая мама» забрала три награды на фестивале «Послание к человеку»
Послание к человеку-2018: Кто светел, тот и свят. Варвары и агнцы в программе «Кино сверхреальности»
Послание к человеку-2018: «Лоро» Паоло Соррентино. Он эгоист и сумасброд, он хочет вечно жить
«Послание к Человеку»-2018: «День Победы» Сергея Лозницы. Обращение к духу великих предков
Послание к человеку-2018: Жизнь как кино. Гид по программе фестиваля
Фанни Ардан едет в Санкт-Петербург представлять «Марию до Каллас»
Паоло Соррентино выстрелит из пушки на «Послании к человеку»
Оператор «Белой ленты» Кристиан Бергер определит лауреатов «Послания к человеку»
Поиск по меткам
Послание к человеку
персоны
Любовь АркусДинара ДрукароваАдильхан ЕржановАлександр Расторгуев (II)Алексей ФедорченкоРуслан Федотов
фильмы
Большие змеи Улли-КалеКуда мы едем?Лили и мореОбучение Адемоки

фотографии >>
XXXII Международный кинофестиваль «Послание к человеку» представил программу смотра фотографии
XXXII Международный кинофестиваль «Послание к человеку» представил программу смотра фотографии
XXXII Международный кинофестиваль «Послание к человеку» представил программу смотра фотографии
XXXII Международный кинофестиваль «Послание к человеку» представил программу смотра фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Варяг»

День рождения >>

Анастасия Веденская
Алексей Девотченко
Олег Ефремов (II)
Саят Исембаев
Михаил Козаков
Ксения Лаврова-Глинка
Вячеслав Разбегаев
Лесь Сердюк
Вадим Спиридонов
Миа Васиковска
Лиллиан Гиш
Анджей Зелиньский
Удо Кир
Роджер Мур
Макс Тириот
Бен Уишоу
все родившиеся 14 октября >>

Афиша кино >>

Летят журавли
военный фильм, драма, киноповесть, экранизация
СССР, 1957
Орландо
драма, исторический фильм, научная фантастика
Великобритания, Россия, Италия, Франция, Нидерланд, 1992
Мастер
драма
США, 2012
Лавстори
комедия, мелодрама, роуд-муви
Россия, 2022
Сказка для старых
драма, криминальный фильм
Россия, 2022
Амайа. Дитя вампира
драма, фэнтези
Испания, Франция, 2020
Дикий мужчина
комедия
Дания, 2021
Последний клиент
триллер
Дания, 2022
Шагни вперёд
драма, комедия, музыкальный фильм
Франция, Бельгия, 2022
Апгрейд. Цифровой солдат
боевик
Китай, 2021
Вершина страха
драма, триллер
Великобритания, 2022
Иван Семёнов: Школьный переполох
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен