XXXII Международный кинофестиваль «Послание к человеку» представил программу смотра

Старейший петербургский кинофестиваль «Послание к человеку», который пройдет с 21 по 29 октября на площадках Северной столицы, опубликовал свою программу. В этом году в традиционных для смотра сессиях – международной, национальной и конкурсе экспериментальных фильмов In Silico – будут показаны 50 фильмов, 19 из них российские. Еще 92 ленты покажут вне конкурса.
фото: пресс-служба "Послания к человеку" / кадр из фильма "Большие змеи Улли-Кале"
В конкурсе полнометражных документальных фильмов представлены пять работ. «Куда мы едем?» Руслана Федотова (Россия, Беларусь) – отстраненный взгляд на жизнь в искусственном свете, зафиксированный режиссером в Московском метрополитене, лучший дебют на фестивале IDFA и видный участник особенно сложного в этом году «Артдокфеста». «Поверни свое тело к солнцу» – о судьбе военнослужащего Красной армии, попавшего в немецкий плен и разыскиваемого родными много лет спустя, продолжение большого исследования российских реалий от Алены ван дер Хорст (Нидерланды), в 2005 году поставившей документальный фильм «Борис Рыжий». Французские кинематографисты в ленте «Николае» запечатлели на камеру социальный эксперимент с «воскрешением» диктатора Николае Чаушеску и реакцию жителей румынской деревни на возвращение одиозного вождя. В течение года соавтор Александра Расторгуева швейцарец Антуан Каттин наблюдал за жителями Санкт-Петербурга и создал «Праздник» – полотно-трагикомедию о русской душе выходного дня, в то время как Хумайра Билкис (Бангладеш) вскрывает трудности семейных взаимоотношений, религии и современности в «То, что я не могу рассказать своей матери».
«Как и в прошлые годы международная конкурсная программа фестиваля в этом году состоит из фильмов, демонстрирующих широкий спектр тем и выразительных средств, которые используют режиссеры для создания емких художественных высказываний. В этом году мы как никогда осознаем, что самой важной ценностью является поиск взаимопонимания между людьми. Герои фильмов конкурса очень разные – их жизнь полна ярких событий и сложных ситуаций, в которых они остаются верны своим убеждениям, но всегда готовы к диалогу с окружающими», – рассказывает креативный продюсер «Послания к человеку» Андрей Василенко.
фото: пресс-служба "Послания к человеку" / кадр из фильма "Праздники"
На полях смотра состоятся более десятка премьер российского и зарубежного кино. Петербургский кинотеатр «Аврора» станет площадкой для показа нового фильма Адильхана Ержанова (его «Голиаф» – одно из главных событий прошедшего фестиваля в Венеции) «Обучение Адемоки», в фокусе которого окажется жизнь нелегальной мигрантки в Казахстане. Фильмом закрытия «Послания к человеку» станет док Любови Аркус «Балабанов. Колокольня. Реквием», выросшая из хроники съемок последней ленты режиссера в осмысление утраты.
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