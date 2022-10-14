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Юрий Стоянов и Роман Мадянов снимаются во втором сезоне сериала «Запасный выход»

14 октября
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14 октября 2022

В Москве и Московской области проходят съемки 16-серийного второго сезона комедийного детектива «Запасный выход» с Юрием Стояновым и Романом Мадяновым в главных ролях. Компанию им в сериале Виктора Конисевича составят Анна Ардова, Даниил Вахрушев, Станислав Ярушин, Юлия Галкина, Сергей Погосян, Олег Алмазов, Роман Хан и Мария Староторжская, уточняет пресс-служба НТВ.

Юрий Стоянов и Роман Мадянов снимаются во втором сезоне сериала «Запасный выход»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

По словам режиссера Виктора Конисевича, «герои Юрия Стоянова и Романа Мадянова прекрасно друг с другом гармонируют, невзирая на периодические пикировки, их дружба крепнет. Зрителей ждут гроздья уморительных сцен в их исполнении. В сериале много комедийно-трюковых эпизодов, которые с удовольствием и большим рвением исполняют Юрий Николаевич и Роман Сергеевич, и делают это мастерски. Ответственно заявляю: они пребывают в отличной физической форме! Роль Гунько, проверяющего из Министерства, сыграет замечательный актер Михаил Васьков. Снимал его много, и мы подружились. По сюжету, в больнице ему на голову переворачивается ведро с краской. На площадку он вышел уже подготовленный – весь перемазанный и с перебинтованной головой: краска стекала по голове и по пиджаку. И только я хотел его обнять (не виделись лет пять), как вдруг понял, что сам мигом перемажусь. В итоге обнялись мы мысленно, на расстоянии».

Действие детектива разворачивается в судебно-медицинском морге провинциальной больницы. Там работают два санитара – бывший уголовник-рецидивист Павел Павлович Шишко (Стоянов) и бывший оперуполномоченный Николай Иванович Кедров (Мадянов). У стариков кардинально противоположные взгляды на жизнь, но объединяет их жажда правды и справедливости. В свободное от работы время Шишко пишет картины и всеми силами пытается обратить на себя внимание своей начальницы Изольды Круглой (Галкина). А Кедров мечтает помириться с женой и дочерью.

Юрий Стоянов и Роман Мадянов снимаются во втором сезоне сериала «Запасный выход»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

«Моего персонажа, бывшего уголовника Павла Павловича Шишко, настигнет прошлое, оно вновь напомнит ему о себе, появятся люди из прошлой жизни. Шишко и его коллега, экс-следователь Кедров, активно используют полученные в течение жизни навыки и вместе становятся очень хорошим одним сыщиком. Шишко – умный и довольно начитанный человек, дружит с искусством. Однако, когда того требуют обстоятельства, надевает на себя маску рецидивиста, причём делает это почти комедийно. Он как бы бросает людям в лицо: "Вы хотите меня видеть таким? Получите!". Появляется характерная манера говорить и себя вести. На самом же деле эта маска не является его сутью. Шишко добрый, отзывчивый и несчастный мужик, потому что жизнь-то по большому счету у него не сложилась», – рассказал Юрий Стоянов.

В стенах больницы предприимчивые санитары работают не покладая рук. Их компанию разбавляет следователь СК Дмитрий Анатольевич Сайкин (Вахрушев), в прошлом – менеджер в магазине электроники. Он боится вида крови и трупов, но Кедров с Шишко поддерживают парня, помогая ему раскрывать преступления. Первый прекрасно разбирается в сыскном деле, а второй – в воровских законах. Таким образом старики обеспечивают молодому Сайкину продвижение по службе. Неожиданную защиту герои сериала найдут в лице корейца-дворника, не говорящего по-русски. Он работает за еду, потому что завхоз отказывается ему платить. За любовь к восточным единоборствам коллеги дружно дают ему кличку Брюс Ли. Кто знает, возможно, его недюжинная физическая сила окажется очень полезной.

Юрий Стоянов и Роман Мадянов снимаются во втором сезоне сериала «Запасный выход»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

«Постепенно общение моего Кедрова и его коллеги Шишко перерастает во взаимное уважение. Над сериалом работает большая команда, с которой очень комфортно. Режиссёр Виктор Конисевич снимает быстро, хорошо и с большим энтузиазмом. Давайте дождемся, что получится в итоге. Будем надеяться, что зрителям понравится», – делится Роман Мадянов.

Жену следователя Сайкина Диану сыграет Мария Староторжская, а деспотичную тещу – Анна Ардова. За визуальную составляющую второго сезона отвечают оператор Анастасия Мазина и художник-постановщик Ацамаз Дзиваев.
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Юрий Стоянов и Роман Мадянов снимаются во втором сезоне сериала «Запасный выход» фотографии
Юрий Стоянов и Роман Мадянов снимаются во втором сезоне сериала «Запасный выход» фотографии
Юрий Стоянов и Роман Мадянов снимаются во втором сезоне сериала «Запасный выход» фотографии
Юрий Стоянов и Роман Мадянов снимаются во втором сезоне сериала «Запасный выход» фотографии
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