Премьера детектива «Дьявол кроется в мелочах» с Татьяной Арнтгольц состоится 15 октября

Для новой роли в детективе актрисе пришлось полностью изменить свой имидж и стиль жизни. Героиня Татьяны Соня – преподаватель кафедры английской литературы в университете родного городка, не типичная молодая женщина для нашего времени. Она необычно одевается, увлечена филологией, театром, пьесами, книгами, музеями, художеством, историей. Однако внезапно ее тихая жизнь в корне меняется, и в скромной девушке просыпается скрытая ранее смелость и решимость во что бы то ни стало найти виновников смерти ее соседей.
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»
Для Татьяны Арнтгольц это уже третья экранизация для канала «ТВ Центр». Первая — «Прошлое умеет ждать» по произведению Виктории Платовой, вышедшая на экраны семь лет назад. В 2019-м вышел мини-сериал «Смерть на языке цветов» по мотивам одноименного романа Людмилы Мартовой. «Дьявол кроется в мелочах» также снят по книге Мартовой.
По словам актрисы, ее героиня Соня — очень интересная, не бытовая, и раньше ей не приходилось играть кого-то похожего. «Соню мы сразу между собой назвали "винтажная девушка", так как она своеобразно одевается. Ей придумали замечательный образ. До этого я никогда не играла в очках, а здесь у героини они появились. Очки солнечные, но, тем не менее, с разными линзами, разных форм. Всегда, когда артист надевает очки, он всегда выглядит иначе, ново. "Дьявол кроется в мелочах" — это хорошая детективная история, где знания главной героини являются ее же главной опасностью. На мой взгляд, сюжет очень лихо придуманный, зрителям будет интересно наблюдать за всеми перипетиями», — рассказала Татьяна.
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