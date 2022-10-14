Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Варяг»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Весна свела с ума» Марусю Климову и Станислава Эрклиевского

14 октября
2022 год

Новости кино >>
14 октября 2022

Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Сергея Мезенцева «Весна свела нас с ума». Согласно пресс-службе канала «Dомашний», главные роли в мини-сериале исполнили Маруся Климова и Станислав Эрклиевский.

«Весна свела с ума» Марусю Климову и Станислава Эрклиевского

По словам Маруси Климовой, «чтобы вернуться в прошлые отношения, нужна смелость и желание двигаться вперед вместе. Я думаю, что настоящая любовь живет всегда. Главное – уметь отпускать, прощать и ценить свое счастье».

По сюжету сериала нелепое недоразумение разлучило влюбленных друг в друга Алину и Макса на долгие 15 лет. Алина сбежала из родного города и в тайне от любимого родила дочь, но она умерла сразу после рождения – так сказала врач. На встрече выпускников школы они впервые снова встретились, но разговора не получилось. К тому же, бывшую одноклассницу Алины — Татьяну, у которой она должна была переночевать, срочно вызвали на работу в детский дом – пропала воспитанница Соня. Пока ее искали, Татьяна рассказала Алине историю появления этой девочки в детском доме: 15 лет назад главврач родильного дома была связана с криминалом. Она сообщала одиноким и беззащитным мамочкам, что их ребенок умер при родах, а потом продавала детей иностранцам. Но Соню, к счастью, продать она не успела. Ухватившись за призрачную надежду, что ее дочь жива, Алина готова мчаться за ней даже ночью. Но подруга предлагает сначала все проверить и исключить ошибку, да и Максу нужно все рассказать.

«Весна свела с ума» Марусю Климову и Станислава Эрклиевского

«Настоящую любовь нельзя потерять, жизнь обязательно даст второй шанс, когда ты будешь готов. Так и случилось с нашими героями. Он был ослеплен мечтами, а она – обидой. Им предстоит пройти сложный путь, чтобы простить друг друга», — говорит Станислав Эрклиевский.

Компанию исполнителям главных ролей составят Сергей Ланбамин, Ольга Сергеева, Ярослав Ефременко, Яна Аносова, Людмила Халилуллина и Владислав Дунаев. Сценарий написали Аркадий Инин и Ольга Данилова. За визуальную составляющую отвечают оператор Сергей Ряполов и художник-постановщик Ольга Барыбина.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Александра Каштанова и Иван Зайцев сыграли в мелодраме «Вероника»
Екатерина Панасюк окажется «За каменной стеной»
Поиск по меткам
Dомашний
персоны
Яна АносоваОльга БарыбинаОльга ДаниловаВладислав ДунаевЯрослав ЕфременкоАркадий ИнинМаруся КлимоваСергей ЛанбаминСергей МезенцевОльга СергееваЛюдмила ХалилуллинаСтанислав Эрклиевский
фильмы
Весна свела нас с ума

фотографии >>
«Весна свела с ума» Марусю Климову и Станислава Эрклиевского фотографии
«Весна свела с ума» Марусю Климову и Станислава Эрклиевского фотографии
«Весна свела с ума» Марусю Климову и Станислава Эрклиевского фотографии
«Весна свела с ума» Марусю Климову и Станислава Эрклиевского фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Варяг»

День рождения >>

Анастасия Веденская
Алексей Девотченко
Олег Ефремов (II)
Саят Исембаев
Михаил Козаков
Ксения Лаврова-Глинка
Вячеслав Разбегаев
Лесь Сердюк
Вадим Спиридонов
Миа Васиковска
Лиллиан Гиш
Анджей Зелиньский
Удо Кир
Роджер Мур
Макс Тириот
Бен Уишоу
все родившиеся 14 октября >>

Афиша кино >>

Летят журавли
военный фильм, драма, киноповесть, экранизация
СССР, 1957
Орландо
драма, исторический фильм, научная фантастика
Великобритания, Россия, Италия, Франция, Нидерланд, 1992
Мастер
драма
США, 2012
Лавстори
комедия, мелодрама, роуд-муви
Россия, 2022
Сказка для старых
драма, криминальный фильм
Россия, 2022
Амайа. Дитя вампира
драма, фэнтези
Испания, Франция, 2020
Дикий мужчина
комедия
Дания, 2021
Последний клиент
триллер
Дания, 2022
Шагни вперёд
драма, комедия, музыкальный фильм
Франция, Бельгия, 2022
Апгрейд. Цифровой солдат
боевик
Китай, 2021
Вершина страха
драма, триллер
Великобритания, 2022
Иван Семёнов: Школьный переполох
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен