«Весна свела с ума» Марусю Климову и Станислава Эрклиевского

анонс

«Дьявол в белом городе» остался без режиссера

Премьера детектива «Дьявол кроется в мелочах» с Татьяной Арнтгольц состоится 15 октября

Съемки продолжения комедийного детектива проходят в Москве и Московской области

Юрий Стоянов и Роман Мадянов снимаются во втором сезоне сериала «Запасный выход»

14 октября

XXXII Международный кинофестиваль «Послание к человеку» представил программу смотра

Фестиваль пройдет с 21 по 29 октября в Санкт-Петербурге