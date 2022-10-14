«Весна свела с ума» Марусю Климову и Станислава Эрклиевского

Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Сергея Мезенцева
«Весна свела нас с ума
». Согласно пресс-службе канала «Dомашний», главные роли в мини-сериале исполнили Маруся Климова
и Станислав Эрклиевский
.
По словам Маруси Климовой, «чтобы вернуться в прошлые отношения, нужна смелость и желание двигаться вперед вместе. Я думаю, что настоящая любовь живет всегда. Главное – уметь отпускать, прощать и ценить свое счастье».
По сюжету сериала нелепое недоразумение разлучило влюбленных друг в друга Алину и Макса на долгие 15 лет. Алина сбежала из родного города и в тайне от любимого родила дочь, но она умерла сразу после рождения – так сказала врач. На встрече выпускников школы они впервые снова встретились, но разговора не получилось. К тому же, бывшую одноклассницу Алины — Татьяну, у которой она должна была переночевать, срочно вызвали на работу в детский дом – пропала воспитанница Соня. Пока ее искали, Татьяна рассказала Алине историю появления этой девочки в детском доме: 15 лет назад главврач родильного дома была связана с криминалом. Она сообщала одиноким и беззащитным мамочкам, что их ребенок умер при родах, а потом продавала детей иностранцам. Но Соню, к счастью, продать она не успела. Ухватившись за призрачную надежду, что ее дочь жива, Алина готова мчаться за ней даже ночью. Но подруга предлагает сначала все проверить и исключить ошибку, да и Максу нужно все рассказать.
«Настоящую любовь нельзя потерять, жизнь обязательно даст второй шанс, когда ты будешь готов. Так и случилось с нашими героями. Он был ослеплен мечтами, а она – обидой. Им предстоит пройти сложный путь, чтобы простить друг друга», —
говорит Станислав Эрклиевский.
Компанию исполнителям главных ролей составят Сергей Ланбамин
, Ольга Сергеева
, Ярослав Ефременко
, Яна Аносова
, Людмила Халилуллина
и Владислав Дунаев
. Сценарий написали Аркадий Инин
и Ольга Данилова
. За визуальную составляющую отвечают оператор Сергей Ряполов и художник-постановщик Ольга Барыбина
.
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